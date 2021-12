Baile de Egresados 2021: El CUN dio a conocer detalles del encuentro que se realiza hoy en Club Libertad

El CUN, entidad que cada año realiza el denominado Baile de Egresados, en esta oportunidad pandemia de por medio dio a conocer detalles de como sera y los extensos requisitos que se imponen en la oportunidad

ACCESOS

Podrás ingresar al predio a partir de las 20:30 hs. Por el ingreso de Av. Urquiza y Acc. Pte. Perón.

Este ingreso es tanto para egresados como para entradas generales.

NOS CUIDAMOS

A todos los egresados que hayan estado en contacto estrecho con caso sospechoso que hayan ido de viaje de egresados a Villa Carlos Paz o Bariloche, se les pedirá un PCR Negativo para poder participar del Baile de Egresados, por pedido expreso de autoridades y por criterio epidemiológico.

A su vez, para el ingreso general se solicitará Carnet de vacunación/ libreta de vacunación/ App VacunatePBA.

ATP

Nuestro Baile es apto para todo público. Los menores de 6 años no pagan entrada.

ATENCIÓN MÉDICA Y SEGURIDAD

Contaremos con seguridad privada, presencia médica y una ambulancia dentro del predio.

ELEMENTOS NO PERMITIDOS ️

* Comidas

* Bebidas

* Alcohol

* Conservadoras y/o heladeras portatiles

* Armas de cualquier tipo

* Fuegos artificiales y/o explosivos de cualquier tipo

* Elementos punzantes

* Grandes mochilas, bolsos, carpas, sillas de cualquier tipo.

* Sustancias ilícitas o ilegales de cualquier tipo.

* Envases de metal y/o latas de aerosol

* Equipos profesionales de fotografía, audio y video.

* Animales (excepto que sean de acompañamiento terapéutico)

* El personal de seguridad podrá restringir el ingreso de cualquier otro elemento considerado inapropiado o riesgoso.

ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento dentro del predio será ingresando por Av. Urquizas y Acc. Pte. Perón. Tendrá un valor de $100 y será por orden de llegada, no pudiendo reservarse con anterioridad. Te recomendamos llegar temprano!

ENTRADAS EN PUERTA

Podés comprar tu entrada en las boleterías a partir de las 20.30 hs.

ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El predio cuenta con accesos especiales para personas con discapacidad.

El horario queda sujeto a cambio por factores climáticos, pero el baile no se suspende por lluvia!!