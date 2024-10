Aseguran que es «muy llamativo», la usurpación de viviendas que se dio en 9 de Julio

Una tensa situación se vivió el pasado viernes con la toma de viviendas en Barrio Los Aromos, donde se construyen 18 modulos habitacionales en tierra municipal y que rápidamente fue desalojado por la intervención policial por parte de Policia Comunal y que luego conto con apoyo de Grupo GAD y policías lindantes, brindando la seguridad del lugar.

En un hecho que no es común en la ciudad, un grupo de personas, unas 18 familias según reporte policial, procedieron a usurupar las 18 viviendas a medio construir en un terreno de calle Matheu y Rivadavia. Tras ello y realizando un amplio operativo policial contando con la presencia de personal de la Estación de Policia 9 de Julio, Cuerpo de Infantería y comisarias limítrofes, se logra restituir los terrenos a los fines de la finalización de las obras.

Depaoli: Todo es muy llamativo

En ese marco desde El Regional Digital se dialogo con el Sub Secretario de Seguridad, Municipalidad de 9 de Julio, Walter Depaoli, quien destaco no es común que se den este tipo de situaciones, por lo que es muy llamativo. Máxime teniendo en cuenta que el barrio donde fue tomado, que está en construcción, es el barrio municipal que está en construcción. Por eso es muy llamativo esa situación que sucedió el día viernes, y que fue disuadida en forma inmediata por intermedio del personal de la comisaría local, que pudieron disuadir rápidamente la situación sin tener ningún tipo de intervención ni ningún tipo de altercado entre la policía y los manifestantes. Simplemente cuando vieron la presencia policial, fueron sacando las cosas que habían puesto en la construcción, como chapad, cama y algunos otros elementos, y se fueron”, explico.

En otro tramo del dialogo periodístico, Depaoli confirmo que estaban muy bien organizados. Se notaba una organización, o sea que evidentemente una persona estaba detrás de toda esa situación, porque no se da así, en forma tan simultánea tomar 18 casas a la vez, o sea que hay una organización previa, lo que es muy llamativo”, subrayo.

Estamos trabajando juntamente con la fiscalía a los efectos de ver de dónde vino precisamente esa manifestación, o sea quiénes son los organizadores, más allá de que ya tenemos individualizados a las personas que han tomado las viviendas.

Organización previa

Consultado sobre vehículos que aportaron a la logisitica, se limito a decir , que si, pero es tarea de investigación, hay unos vehículos que llevaban materiales, o sea que ahí te habla de una organización previa.

Finalmente planteo que la situación de cada una de esas personas, «el día anterior han dormido en su casa, o sea que no tienen necesidad de ir a usurpar la casa como le hicieron, y días anteriores también, o sea que no es que son personas que están en situación de calle, porque si no tendríamos 18 familias tiradas en la vía pública y eso ya lo hubiéramos contactado previamente», puntualizo.