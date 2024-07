Ante el feriado del 9 de Julio: No se efectuara la recolección de residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que en la jornada de este martes 9 de julio, al conmemorarse el 208o Aniversario de la Declaración de la Independencia, no se efectuará la recolección de residuos perecederos domiciliarios (bolsita), como así también no habrá recolección de productos de carpidos y escombros en la zona 2.

En tanto, no habrá recolección de residuos reciclables en el día de hoy, lunes 8, en zona 2.