Alerta ganadera: empresa adjudicataria en la trazabilidad advierte que no se podrá cumplir con la demanda de caravanas electrónicas

El gobierno nacional ha definido la aplicación de la trazabilidad individual y electrónica para el rodeo bovino a partir de este año. En principio, el proceso iba a comenzar a partir de enero 2025, pero después se decidió postergar para marzo del presente. En el comienzo su aplicación será gradual y a partir de julio de 2026 será obligatorio.

La incertidumbre reina en el sector. En este medio hemos realizado varias notas que dan prueba de ello. Incluso desde una gremial muy representativa como CRA se ha planteado que el ingreso al nuevo sistema sea voluntario para el productor ganadero.

Pero el escepticismo también llegó a una de las empresas adjudicatarias en el proceso de licitación: Carreteles Rafaela, que para asombro de propios y ajenos, no ganó la licitación para las caravanas, sino solo para los lectores con un solo lote de los doce. Los once lotes de caravanas fueron adjudicados a Datamars.

En Valor Agro Radio por LT 7 en Corrientes, hablamos con el director propietario de la empresa santafesina, Guillermo Guntern.

¿Qué participación tendrá Carreteles Rafaela en el proceso de trazabilidad electrónica concretamente?

La verdad que mucho menos de lo que pretendíamos. Digo esto porque hemos ganado un solo lote que corresponde a los lectores electrónicos para poder leer las caravanas, que se les va a entregar. Tengo entendido que se les va a entregar a los entes del SENASA, para que ellos brinden un servicio de lectura a los productores que todavía no hayan comprado el lector. Esto de la caravana electrónica va a requerir también que cada productor tenga el lector para poder leerlas. Tiene también su costo. Nosotros hemos ganado el lote de los lectores. Los otros 11 lotes que correspondían a las caravanas, para cubrir la totalidad de las provincias de Argentina, de esas no hemos ganado ninguno, ni nosotros, ni ninguna de las empresas que desde hace 20 años somos proveedores de caravanas.

¿Y por qué se da esta situación? ¿Cree que hubo preferencia por una empresa en particular?

No creo que sea a dedo para que gane tal empresa. No creo que haya sido así. Lo que sí nos llama mucho la atención, muchísimo la atención, es por qué el Estado, el gobierno en este caso, puso en práctica esta licitación que no se condice con el discurso liberal de que las empresas privadas compiten entre sí, ya que creen en esa competencia entre privados y que está en contra de la intervención del Estado en cualquier tipo de esta cosa. No se entiende eso. Lo que vemos es que por esta situación, por este sistema que se ha implementado, se ha visto favorecida esta empresa (por Datamars). ¿Por qué lo digo? Porque las demás empresas que nos dedicamos a la provisión de caravanas, tenemos una estructura armada desde hace muchos años. Nos dedicamos a esto. Tenemos nuestros costos fijos, todo lo que esta empresa no tiene. No tiene esa estructura y tampoco fabrica aquí en el país, cosa que obviamente en estos momentos les es muy conveniente.

En este proceso, además de las caravanas electrónicas, hay varios elementos, lectores, bastones. ¿Cómo se va a implementar todo eso?

Exactamente. Va a ser toda una movida. Nosotros tenemos bastante desconfianza de que vaya a resultar prolijamente esto. Justo arranca esto el primero de marzo y parece a propósito. El primero de marzo es cuando empieza a explotar la demanda de caravanas (sistema actual), sobre todo en la zona de ustedes, ni hablar. De hecho, Carreteles Rafaela tiene cerca del 40% de participación del mercado, en Corrientes, Formosa, tenemos el 60%, o sea, tenemos una presencia muy fuerte ahí. Así que conocemos cómo se consume en esas provincias y ahora en marzo es cuando más se requiere, cuanta más demanda hay. Y la organización de todo esto no es fácil. Esto hoy lo hacemos entre varias empresas. Parece ser que la empresa ganadora va a proveer las caravanas por medio de un correo privado. Veremos cómo resulta. La verdad que no tenemos ni idea.

Los productores han manifestado tener cierta incertidumbre. ¿Se lo han manifestado en la empresa?

Sí, muchísima. Se han demorado muchísimo los tiempos. Esto ya se veía venir. Se había dispuesto en un principio que iba a ser a partir del primero de enero, y ya se postergó con el primero de marzo. Ahora lo que nosotros estamos tratando de ver es que no pase nada raro como por ejemplo hacer otra prórroga. Porque en el caso que haya otra prórroga ahí sí ya sería para preocuparse porque la prórroga vendría por la falta de abastecimiento de las caravanas. O sea, la empresa ganadora está comprometida en entregar cierta cantidad a partir de marzo y hay muchas dudas de que pueda cumplirlo. ¿Por qué? Porque resulta que también se prevé o no se puede prever cuál va a ser el consumo. Usualmente se venden, dos millones y medio de caravanas en marzo, por ejemplo, esto cuando se compraban. Ahora que se van a regalar, yo no sé si el productor que antes pedía 200 para marzo, 200 para abril o 200 para junio, ahora va a decir, mándame 600 o mándame 1000. Entonces nadie sabe bien cómo va a ser la demanda en ese momento y si van a estar preparados, si van a estar preparados para cumplir con eso. Tengo información extraoficial de que no. Tengo información extraoficial de que no, de que no vamos a estar preparados, el país no va a estar preparado para afrontar la demanda. No sé cómo va a terminar esto.

¿Y qué pasa con el costo? ¿El gobierno se comprometió a hacerlo por dos años? ¿Les han comunicado algo a ustedes sobre este punto?

Ahora fue la licitación. A medida que van demandando las caravanas, la empresa ganadora las van enviando y una vez que se le envía al productor, la empresa ganadora le tiene que mandar el remito firmado, recibido para que el Estado les pague. Todo un tema. Se licitaron 23 millones de caravanas y no es que se van a pagar las 23 millones de caravanas. Ahora se van a ir pagando a medida que se van entregando. Y eso puede durar un año. Imagínate que son 23 millones de caravanas y el consumo anual, o sea, los terneros nacidos por año son aproximadamente 15 millones. Una barbaridad. Eso va a llevar un tiempo,

¿Cuál sería el mensaje final a la espera que esto se resuelva?

Yo como productor estaría preocupado. No hay respuesta. Nosotros creemos que los tiempos ya no dan porque la gente está perdida. No hay una respuesta oficial que nos digan cómo hacer las cosas.