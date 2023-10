Alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro y el noroeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla por tormentas fuertes a un importante sector del país, que incluye partidos del centro y del noroeste bonaerense como Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

La advertencia rige, además de la zona citada de Buenos Aires, para toda la provincia de Misiones y San Luis, gran parte de Formosa y Córdoba, el sur de La Rioja y Santa Fe, norte de La Pampa y nordeste de Mendoza.

En el caso del territorio bonaerense, la alerta incluye a los distritos de Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm y se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Para estas regiones, como es habitual, el SMN recomendó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, estar atento ante la caída de granizo y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.