Alcohol Cero: Destacan como muy positivo el operativo de Transito vial y de alcoholemia

Tal como se anunciará durante la última semana, la Dirección de Tránsito municipal junto a la Policía Comunal de 9 de Julio se desarrollarían distintos operativos de transito vial con el objetivo de prevenir accidente, y el uso de alcohol al volante, dando así cumplimiento a la Ley de Alcohol Cero a la que adhirió la provincia de Buenos Aires, en el programa provincial “Conductor Responsable”.

En ese sentido durante las jornadas del viernes, sábado y domingo último se llevo adelante en la ciudad y localidades, operativos de tránsito y control de alcoholemia, y según informaron desde la Sub Secretaria de Seguridad y Tránsito Municipal, se obtuvieron muy buenos resultados por un lado y con la infracción de varios conductores, ocho en total

Conforme detallo el titular de la cartera municipal de Seguridad, Fabián Beltrán, en dialogo con el programa radial Acontecer Rural, por FM 102,7 Radio Amanecer quien explico que se estuvo trabajando junto al Ministerio de transporte de la provincia de Buenos Aires, Policía Comunal, Dirección de Transito, Guardia Urbana y Defensa Civil, en el control y fiscalización donde se realizaron varios operativos con foco en la localidad de French y la nocturnidad en la ciudad.

Beltran, resalto en el dialogo radial en FM Amanecer, que durante todo el fin de semana se dieron distintos eventos en el distrito lo que demando un intenso trabajo y la inclusión de un gran número de personal trabajando, por lo que se recibió efectivos de policía de afuera que se habían gestionado para las tareas preventivas, lo que nos deja satisfechos, manifestó.

En cuanto al control de alcoholemia se realizaron ocho casos de conductores positivos de alcohol, un vehículo secuestrado en el marco de esos operativos, ya que no tenía la licencia habilitante, y no había otro conductor que pudiera hacerse cargo del automotor, por lo que quedo secuestrado, mientras que en las otras infracciones como había otro conductor y no había ingerido bebida alcohólica, igual se procedió a la respectiva infracción, detallo el funcionario municipal, y agrego tres de ellas fueron en la ciudad y las restantes en la localidad de French.

Finalmente, Beltran informo que estos operativos tendrán continuidad cumpliendo con la ley de alcohol cero.