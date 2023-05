Agrotendencias 2023: «La situación política, el dólar retrasado, la brecha cambiaria, es un cocktail explosivo», sostuvo Erize

La geopolítica está condicionando los mercados internacionales, junto con la producción creciente de Brasil, la suba de las tasas de Estados Unidos llevó a una corrida bancaria y a la liquidación de posiciones compradas en granos. Si el clima en Estados Unidos es bueno y la producción en Brasil y Argentina se mantiene alta, los precios pueden disminuir. En nuestro país, la situación política y económica es compleja, pero la mejora del clima podría ser positiva para el año.

«El mercado internacional está complicado en un momento muy difícil por la geopolítica que es el tema dominante que está condicionando todos los mercados», sostuvo el analista de mercado Enrique Erize y explicó que esto se debe, básicamente, «por el tema China-Taiwán, más el tema Rusia-Ucrania, que son dos cuestiones que geopolíticamente condicionan al mundo y obviamente está generando mucha confusión y mucha expectativa respecto a cómo se van a resolver».

Por otro lado, Erize destacó que «los fundamentos del mercado se han transformado en bajistas porque la producción en el mundo está aumentando» y agregó: «Brasil, es una pesadilla, no para de crecer, con una super cosecha de maíz, super cosecha de récord de soja y eso se vuelca al mercado, no tienen retenciones, no tienen brecha a cambiaria, entonces venden, eso al mercado lo presiona, y es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos».

En este sentido, el analista de mercado resaltó: «Mayor producción por parte de Brasil, que se vomita al mercado de forma importante, y se suma la suba de tasas en Estados Unidos

que generó la corrida bancaria que contagió a los bancos de Europa, lo que hizo que los fondos de inversión que actúan en Chicago comprando y vendiendo soja, tuvieran que salir a liquidar posiciones compradas de maíz y soja en Chicago para cubrir las pérdidas del mercado financiero, sumado a la gran cosecha de Brasil presionaron los precios los últimos dos meses muy a la baja».

Además, Erize destacó que «había una alta probabilidad de que las dos cosas ocurrieran y eso es lo que estamos viviendo hoy en el mercado: castigados y presionados» y agregó que «si el clima viene bien en Estados Unidos iremos bastante más abajo de lo que estamos hoy».

En este sentido, el analista de mercado señaló que hay tres eventos que se tienen que dar para que los precios sigan en baja que son un buen pronóstico del clima en Estados Unidos, que Brasil repita este año la buena cosecha, y que Argentina vuelva a la normalidad. «Si esa secuencia de eventos se da, estamos en un año complicado en materia de precios».

Por su parte, en cuanto al estado de nuestro mercado, Erize destacó que «en Argentina hay que sumarle la situación política y económica» y agregó que «la situación política, con un año electoral por delante, sumándole a eso el dólar retrasado, la brecha cambiaria, es un cocktail explosivo».

Haciendo referencia al estado del productor en un año de sequía e incertidumbre política y económica, el analista sostuvo que «sufrió un año de sequía, pero venía de años buenos en donde más o menos la pudo paliar, pero ahora tiene por delante un año complicado, porque si se dan esos tres eventos los precios van a caer» y resaltó que «por otro lado está el cambio de administración, el cambio de signo político, que se va a dar gane quien gane, Junto por el Cambio, Milei o el justicialismo con Massa como candidato, van a ir a la unificación cambiaria».

«Desde en ese punto de vista yo soy optimista, pase lo que pase políticamente, si no hay estallido social antes, podemos llegar a un año que puede ser bueno, porque el clima promete ser mejor», sostuvo Erize y agregó que «el productor argentino hoy está muy acobardado, el año pasado no hizo cobertura porque la seca lo asustó y este año está expectante».

Florencia Heguy