Adreani patea el tablero en retenciones: “La soja sigue en penitencia”

El consultor de mercados agrícolas Pablo Adreani analizó el nuevo esquema de reducción de derechos de exportación anunciado por el Gobierno nacional y consideró que el principal efecto de la medida es brindar previsibilidad, aunque advirtió que las rebajas previstas para varios cultivos tendrán un impacto económico limitado en el corto plazo.

En diálogo con Valor Agro, Adreani sostuvo que el cronograma de reducción de retenciones para maíz, sorgo, soja y girasol representa “un mensaje de certidumbre” para los productores, aunque aclaró que las bajas trimestrales previstas son relativamente pequeñas.

Certidumbre más que impacto económico

Según explicó, el maíz y el sorgo, que actualmente tributan 8,5%, llegarán a fines de 2027 con una alícuota de 7,5% y finalizarán 2028 en 5,5%.

“Una baja de un punto porcentual en un año no modifica las decisiones comerciales del productor. Puede ser absorbida fácilmente por una variación de precios en Chicago o en el mercado argentino”, señaló.

No obstante, destacó que el Gobierno busca establecer reglas previsibles hacia adelante. “El mensaje es que las retenciones van a seguir bajando y eso genera certidumbre”, afirmó.

Trigo y cebada: una decisión oportuna

Adreani consideró acertada la decisión de aplicar de manera inmediata la reducción de derechos de exportación para trigo y cebada, dado que ambos cultivos se encuentran en plena etapa de siembra.

“La medida llegó a tiempo para influir en las decisiones productivas. Si se hubiera postergado para el año próximo, ya no habría tenido efecto sobre la campaña actual”, explicó.

Además, remarcó que la mejora en el precio del trigo se complementó con una importante baja en los costos de fertilización.

Fertilizantes y contexto internacional

El especialista indicó que la reciente caída de los precios de la urea y otros fertilizantes estuvo vinculada a la moderación de los precios internacionales del petróleo y a la normalización de algunas tensiones vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Recordó que las preocupaciones iniciales sobre posibles restricciones en el estrecho de Ormuz habían generado expectativas de fuertes aumentos en los fertilizantes, situación que finalmente no se concretó.

“Con un petróleo más cerca de los 85 dólares que de los 120 dólares, los costos de la urea también comenzaron a corregirse”, explicó.

El girasol gana competitividad

Uno de los puntos que Adreani destacó fue la creciente competitividad del girasol frente a la soja.

Según indicó, la menor carga tributaria del girasol permitió una importante expansión del área sembrada durante los últimos años.

“El área de girasol aumentó más de un millón de hectáreas, mientras que la superficie de soja prácticamente no cambió en la última década”, señaló.

Asimismo, remarcó que el cultivo registra exportaciones récord y consideró que una eventual eliminación gradual de las retenciones podría consolidar aún más su crecimiento.

La soja, en desventaja

El consultor fue especialmente crítico respecto del tratamiento impositivo de la soja.

“La soja sigue en penitencia”, resumió, al señalar que la alícuota actual continúa siendo elevada frente a otros cultivos.

Adreani planteó que una reducción más agresiva de los derechos de exportación podría impulsar significativamente la producción, aunque descartó que ello implique necesariamente una nueva etapa de “sojización”.

A su entender, los productores responden a las señales económicas y hoy el girasol ofrece mejores condiciones relativas.

Mercado internacional y perspectivas

Más allá de las retenciones, Adreani sostuvo que el productor debe observar la evolución de los mercados internacionales.

Destacó que los futuros en Chicago muestran una tendencia firme tanto para el maíz como para la soja hacia 2027.

Según explicó, las posiciones futuras del maíz muestran una mejora cercana a los 22 dólares por tonelada respecto de los valores actuales, mientras que la soja presenta una suba similar.