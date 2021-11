7ma categoría: El Hockey de San Martín se consagro Sub Campeón de la AHCBA

Se desarrolló este fin de semana en la ciudad de Junín la etapa de los Play Offs de la Asociación Hockey del Centro de Buenos Aires –AHCBA-, donde compitieron las categorías Sub 14 (7ma) y Sub 19 (5ta.), donde el Club San Martin en 7ma, por haber clasificado primero le correspondió su participación y que tras intensos partidos en la final que jugo ante Social de Junín, perdió 2 a 1, logrando el sub campeonato de la temporada en la categoría.

“El trabajo ha sido muy intenso en el corto tiempo de competencia que tuvimos, donde se lidero todo el campeonato 2021 de la zona, habiendo ganado todos los partidos, lo que nos correspondió la clasificación en primer lugar a los Play Offs, subrayo la entrenadora del Hockey de San Martín, Jorgelina “Coli” Faure, al referenciar el trabajo concretado por sus dirigidas de la 7ma. categoría.

En cuanto a la competencia en Junín, comento que al clasificar primeros nos enfrentamos con el cuarto de la otra zona, donde el sábado jugamos contra El Linqueño quien había clasificado cuarto y ganamos el partido 4 a 0 . Eso habilitó a qué San Martín pase a semi finales dónde jugamos contra Huracán de Carlos Casares ganando el partido por 6 a 2. Con ese triunfo se clasificó a la final.

Ya en la final nos enfrentamos ante Social de Junín dónde mentimos un gol de córner corto en el primer cuarto. Fue un partido de ida y vuelta muy difícil dónde en el último cuarto también por la vía de un córner corto el equipo de Junín nos empata 1 a 1. Y faltando 2 minutos también por un córner corto Social mete el segundo gol y de esta manera gana el partido.

Martina Maestrutti, goleadora de la categoría

En San Martin además de haber clasificado segundo en la temporada, también se llegó el trofeo de la máxima goleadora de la categoría que recayó en Martina Maestrutti, es un gran logro fruto de un trabajo de todo un equipo donde de las 20 jugadoras solo cinco tienen 14 años, el resto aún son jugadoras de 8va., detallo Faure.

CRC en Mar del Plata

También este equipo tras consagrase Sub Campeón, en la madrugada del miércoles viaja a Mar del Plata a un torneo nacional de Clubes, en este caso en representación de la AHCBA, tras obtener la clasificación del 2019, informo Jorgelina Faure,

Finalmente desde Club San Martín hicieron publica sus felicitamos a las jugadoras y Cuerpo Técnico de la categoría Sub 14 de Hockey, tras consagrase Sub Campeonas de los Play Offs de la Asociación Hockey del Centro de Buenos Aires.

El equipo

Julieta Alvarez, Priscila Artola, Caterina Barbieri, Valentina Buffoni, Morena Detzel, Ana Girardi, Simona Loyato, Morena Maccarino Picardo, Martina Maestrutti Enrico, Lucia Moras, Maite Orue, Florencia Passanisi, Pia Patiño, Delfina Perez, Giuliana Indira Ramirez, Milagros Rayu, María Julia Rodriguez, Lara Sainz, María Jazmin Suarez.

Director técnico: Jorgelina Faure; Preparador físico: Yanina lasziuk; Asistente: Alejo Flores; Jefe de equipo: Vanesa Caputo