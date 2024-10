15 de Octubre, Dia Internacional de la Mujer Rural: Lo que inicio con una intriga, juego y la confianza de un padre, al compromiso y pasión por trabajar la tierra

La historia de Gisella Guioto como productora agropecuaria o mujer rural, es una mas como las incontables decisiones de mujeres que desarrollan sus vidas en el medio rural.

Esta joven productora rural del paraje La Blanqueada en el partido de 9 de Julio reparte sus labores entre la familia, la administración rural, el trabajo a campo y y su compromiso en defender a sus pares, con el trabajo en la comisión directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio, donde comenzó no hace mucho tiempo y junto a otros miembros de la entidad, conformaron el denominado Semáforo de Caminos Rurales, que ha obtenido un importante resultado y éxito en sus objetivos trazados.

«La verdad que el amor por el campo y demás me lo inculca mi padre que siempre trabajó en el campo y siempre me llevaba y yo iba con él y era divertido y me trasladó mucho esto que hoy sigo haciendo y bueno yo te diría que de chica siempre lo que más me gustaba era ir al campo, ver cómo trabajaban además cuando iba al campo tenía amigos entonces nos divertíamos entre las máquinas, con los animales entonces los mejores recuerdos siempre los tengo en el campo y bueno y eso fue creciendo, tenía en claro que siempre quise tener una profesión relacionada con el campo y así fue que estudié administración agropecuaria», describió Gisella en dialogo con el programa radial, Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Gisella Guioto trabaja un campo familiar con sus dos hermanos, Javier y Yesica, y donde reparte la producción agrícola y desde hace un tiempo han comenzado con un desarrollo ganadero; y en dialogo radial puntualizo «la verdad que hasta el día de hoy me parece divertido me parece asombroso ver crecer una semilla, ver crecer un animal, la verdad que todo el proceso y más ahora yo creo que tiene un montón de condimentos y de cosas que todo el tiempo estás aprendiendo pero sí, de muy chica creo que me gustó y bueno es lo que hoy continúo haciendo.

Fanática de la tecnología, defensora del medio ambiente, esta mujer rural sostiene y defiende «en todos los aspectos hay que involucrarse para aprender, para mostrar lo que se hace en el campo. También me parece muy fundamental todo el recorrido, que hacen una semilla o lo que sea para que después aparezca en forma de alimento arriba de una mesa, me parece importantísimo tanto para la agricultura como para la ganadería hay mucha innovación, todo el tiempo se va transformando en pos de una mayor eficiencia, de sostenibilidad y fundamentalmente por la rentabilidad. Es una actividad que tiene que ser tomada con compromiso y responsabilidad

