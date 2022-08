138º aniversario de la BCR: Fuerte reclamo en construir acuerdos que permitan formular políticas de Estado concertadas en los grandes asuntos

La Bolsa de Comercio de Rosario celebró su 138° aniversario ante más de 700 personas que dieron cita en la sede de la institución. El acto oficial estuvo encabezado por el Presidente de la entidad, Miguel Simioni; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo y el Intendente de Rosario, Pablo Javkin. La ceremonia comenzó con las palabras del titular de la BCR, quien se refirió a los principales asuntos que afectan al desarrollo de la actividad agroindustrial, política y social en la región.

“Nos interpela la necesidad de construir nuevos acuerdos que permitan formular políticas de Estado concertadas en los grandes asuntos, que no admitan ser discutidas periódicamente o con cada cambio de gobierno”, destacó Simioni durante la apertura del evento. Y continuó: “Es por ello que hoy, más que nunca, es urgente que la política se ordene, tanto quienes están hoy gobernando como quienes tienen aspiraciones de hacerlo en el futuro. Solo de esta forma será posible construir una visión de futuro que nos incluya a todos”.

En esa dirección, el titular de la Bolsa mencionó la importancia de contar con “reglas de juego claras” y avanzar en una estructura tributaria más simple, moderna y justa. Esto permitirá potenciar el desarrollo de la agroindustria y las economías regionales y así “generar las condiciones para reducir los niveles inaceptables de pobreza que se instalaron en nuestro país desde hace ya varios años”.

“Es imperioso trabajar en un cronograma de reducción de los derechos de exportación que pesan sobre todos los productos del sector agroindustrial; con particular énfasis en granos, harinas, aceites y biodiesel por sus elevadas alícuotas”, indicó Simioni, junto con el reclamo de la institución de eliminar normativas que alteran el normal funcionamiento de los mercados como es el caso de los fideicomisos, en particular el aplicado al trigo, que restan transparencia al mercado, agregan un costo a los productores y no terminan de generar los beneficios buscados

El desarrollo de la matriz de transporte de cargas fue otro eje destacado en las palabras del anfitrión, quien reiteró el pedido de la entidad bursátil para “la elaboración y puesta en marcha de un plan de obras a nivel nacional que explicite las prioridades y establezca metas claras para la conversión en autopistas las rutas nacionales 33; 34; y A012; y la construcción de terceros carriles en algunos tamos de las Autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba”, entre otras obras para mejorar acceso a los puertos.

Mientras que en materia de transporte fluvial, el presidente de la BCR pidió garantizar la definición de un cronograma realista del proceso de licitación de la concesión del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Río Paraná”.

La violencia que vive la ciudad de Rosario y la quema en los humedales fueron otros aspectos destacados durante las palabras de Simioni, quien solicito al Estado, en todos sus niveles, soluciones efectivas tanto para el flagelo de la inseguridad y la violencia, como para encontrar y sancionar a los responsables de los incendios que están produciendo daños ambientales irreparables en la zona de islas del Paraná.

En otro orden, el anfitrión agradeció a los asociados de la BCR que desde principio de año participan de las iniciativas que se realizan en el Recinto de Operaciones del Mercado Físico de Granos, el más importante del país; también se refirió al desarrollo de la plataforma Agranza, un nuevo canal de comercialización digital que estará disponible para los operadores para la próxima campaña de trigo; y a las obras de construcción del nuevo laboratorio de análisis en el predio ubicado entre las avenidas Sorrento y Provincias Unidas.

El acto continuó las palabras de autoridades de gobierno. Participaron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo y el Intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“El mundo de hoy tiene 4 desafíos muy claros: la transición climática, la producción de alimentos, la lucha contra el crimen, las economías criminales y su circuito y la crisis de la democracia,” expresó Javkin. “Parece una agenda inabarcable, pero es nuestra agenda de todos los días: cómo resolvemos y aportamos al debate de la transición climática en nuestro modo de producción, en un mundo que necesita cada vez más alimentos, y donde la biotecnología tendrá un rol central. El desafío es generar los acuerdos necesarios para proyectar ese desarrollo”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, Bahillo se refirió al rol del sector primario y aseguró que desde su cartera realzarán “los mayores esfuerzos para desarrollar las herramientas necesarias e imprescindibles para que los sectores productivos alcancen su máximo potencial”. Y continuó: “Tenemos una eficiencia en este sector que nos enorgullece. Es necesario que los productores tengan rentabilidad y reconocer que arriesgan su propio patrimonio, sus proyectos de vida, y no tiene una mirada de oportunismo en el negocio, sino que son verdaderos empresarios”.

Mientras que Omar Perotti destacó la importancia de la Bolsa para la provincia, por su “permanente evolución, con esa mirada de internacionalización, de incorporación constante de herramientas para el sector y liderando, no solo su referencia local, regional, nacional, sino trascendiendo internacionalmente”. A su vez, el gobernador resaltó la necesidad de profundizar obras en materia de infraestructura de transporte, y aseguró: “Alcanzar casi el 24% total de las exportaciones nacionales, que salen de esta provincia, es un compromiso para seguir generando más acciones para crecer y mostrar que esta matriz de trabajo y crecimiento puede y debe expresarnos en el ámbito nacional”.