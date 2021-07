El Rugby construye dos canchas mas

La sub comisión de Rugby del Club Atlético informo que ha iniciado la construcción de dos nuevas canchas , que se desarrolla en el Campo de Golf de la entidad, contigua a la de Hockey, detallaron en una gacetilla.

En la entidad «millonaria» recordaron que la cancha que se utiliza, desde 1985, es la auxiliar de fútbol, pero la actividad ha crecido y el espacio no alcanza, por eso desde la Sub Comisión con un gran esfuerzo se iniciaron las obras en la construccion de una cancha para la que realizaron una nivelacion del suelo, la siembra de cesped, construccion de vesturario y donde ya se han concretado partidos y entrenamientos.

Desde la Sub Comision de Rugby recordaron que la Unión Argentina de Rugby no autoriza a competir oficialmente si el lugar no cuenta con vestuarios y sanitarios adecuados, por eso se decidió la construcción obras entre las dos canchas: por un lado, vestuarios y sanitarios para equipos locales y visitantes, con una superficie de 80 metros cuadrados y un amplio salón para depósito y otros usos, de 40 metros cuadrados, quedando para una segunda etapa un salón mucho más amplio, para el quincho, cocinas, baños, dependencias que ya tienen levantadas las estructuras metálicas y techo de chapas, faltando las instalaciones, paredes y aberturas.

Finalmente recordaron que desde el año pasado está lista la cancha N° 1, con las «haches» colocadas como asi tambien el alambrado perimetral, de modo que ya fue utilizada, aunque en forma extraoficial, no para torneos; y está preparada la base de la cancha N° 2, de modo que el Rugby de Atlético 9 de Julio está próximo a una nueva etapa de obras, ampliando asi el complejo deportivo que esta detras del sendero de la Salud.

En ese marco desde el Club destacan el aporte de asociados, dirigentes, jugadores y familiares, a través de la venta del metro cuadrado y de donaciones diversas.