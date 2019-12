“Yo soy así, no me gusta mostrar lo que no soy”: un joven cordobes asistió a su egreso vestido de paisano

La historia lo tiene como protagonista a Luciano Medina, un joven de Serrano que en las últimas horas se hizo conocido por la decisión que tomó al momento de asistir a su fiesta de egresados: vestirse de paisano.

“Yo soy así, no me gusta mostrar lo que no soy”, manifestó el joven a La Vuelta del Perro (programa radial que se emite por LV16).

Luciano culminó sus estudios secundarios en el colegio IPEA 237 “San Antonio” de Melo y contó por qué eligió vestirse así para la ocasión; además de mostrarse contento por su decisión.

“Yo soy así, ando todo el día vestido de paisano. Dije que iba a entrar de paisano el día de mi egreso y así fue”, añadió el joven, quien pertenece a una familia que siempre dedicó su vida al campo y que actualmente crían animales en una quinta, especialmente caballos.

El joven comentó que sus compañeros desde el primer momento “me bancaron como el paisano” del egreso y además, “también les gustó a ellos, porque no me veían con un traje puesto”.

Luciano utilizó para su fiesta prendas que ya tenía: “Son pilchas compradas por mi viejo”. Y contó que para el evento usó una bombacha, botas, camisa con faja y un poncho. Además, destacó que ingresó al salón con una canción del Chaqueño Palavecino.

Una vez culminado sus estudios, el joven manifestó que continuará trabajando en el campo.

