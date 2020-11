Walter Daffara: Experiencia, trabajo y la persona de Diego Maradona

Desde el mismo momento en que se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona este miércoles 25, sin duda el mundo futbolístico se conmociono por la noticia, pero que dicen quienes estuvieron ahí con el ex 10 de la Selección en distintas etapa de la vida del reconocido jugador.

Uno de ellos es Walter Daffara que apenas recibido como profesor de educación física en el profesorado de Lincoln, el 1 enero de 1986 llego junto a tres compañeros (1 de Lincoln y dos de Gral. Pico La Pampa), convocados por el Profe Fernando Sgnorini, a un entrenamiento en España en la Escuela de Jorge Valdano, para luego partir a Napoles para ser parte del staff del equipo que preparo a Diego Maradona durante 6 meses para “México 86”.

“Me queda ese lindo recuerdo de aquellos entrenamientos, campeonatos, partidos, experiencia que de alguno modo hizo que tomara la decisión luego de quedarme por varios años trabajando en Italia”, recordó Daffara esta mañana en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer; donde expreso estar sorprendido y dolido por la noticia.

Cabe recordar que junto a Walter también se sumó como responsable de prensa, el periodista Guillermo Blanco.

El actual director de Club Ciudad 9 de Julio, recordó que cuando Signorini inicia la tarea de preparación para el mundial 86, viví desde adentro los entrenamientos diarios e intensivos, donde por la mañana Diego realizaba su trabajo en Napoli y por la tarde rutinas con Fernando, además de partidos en espacios reducidos, la competencia de la Liga y la Copa UEFA.

El trabajo era en distinta partes, incluso en un inmenso garaje que tenía Diego, entrenábamos ya que era imposible ir a los gimnasios por el caos que él causaba al llegar. Ese trabajo le permitió llegar al máximo en México 86”, recordó Daffara.

El «Profe» Daffara que también trabajo en el futbol de inferiores del club Napoli y luego en el Pescara y Ancona de ese país, sostuvo que “Fernando Signorini fue una de las pocas personas serias, responsables y respetuosas al lado de Diego que lo ayudara a integralmente, fue un consejero de la buena disciplina, de lo que no le convenía, trato de protegerlo, cuidarlo en el espacio que pudo sin chocar con quienes estaban al lado. Diego confiaba mucho en Fernando y a veces lo llamaba media hora antes de los entrenamientos, hasta llego a decirle que no vaya a tal lugar, en sí no solo lo preparo físicamente, sino que también en muchas situaciones, sino hubiese sido peor de lo que fue”, analizo.

En su análisis y reconocimiento, Walter Daffara confió en sus declaraciones radiales que además del apoyo que tuvo de parte de Signorini y Blanco, “mi gratitud también a Diego me abrió la puerta para llegar a Italia”, y con quien trabajo desde 1986 a 1989.

Finalmente, Daffara compartió que era algo único ver los entrenamientos de Diego, ya que después de finalizados los mismos, se quedaba media hora pegando tiros libres y media hora haciendo «juegitos». Me quedo en mi mente un entrenamiento cuando fue un partido de la Selección Argentina antes del Mundial de Mexico, en el partido despedida de Daniel Bertoni del Napoli, donde hacia juegos aéreos con Borghi, eran malabares los que entregaban.