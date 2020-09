Você corre em uma motocicleta: «Piki» Pastorino fue invitado a competir en Brasil

El destacado piloto de motociclismo internacional en GP, Luca “Piki” Pastorino ha sido convocado por un equipo del Brasil para competir en el vecino país, pero al estar cerrado el paso por la pandemia covid, y no se sabe hasta cuándo, por lo que no hemos cerrado nada al igual que el Campeonato Uruguayo, del que no se puede estar participando y del que estoy invitado, indico el juvenil deportista en dialogo con FM 102.7 Radio Amanecer.

En cuanto a su presente, solo está realizando entrenamientos físicos y sobre la invitación en Brasil, es hacerlo con una moto Kawasaki 600 cc. de allí en los circuitos de Curitiba, Interlagos y Potenza; y la idea es poder hacer todo el campeonato, ellos en este momento van por la 5ta. fecha, mientras que los uruguayos en 250 cc. van por la 6ta. fecha y se corre en Pinar, Mercedes, Paysandu, entre otros.

Pastorino detalló que el campeonato de Brasil tiene muy buena televisación y eso ayuda mucho, cosa que no se da mucho aquí. En cuanto a la invitación, surge por la relación en el GP que se corrió en San Luis, donde desde el equipo Duende Racing donde nos han pasado presupuestos, pero se está impedido de pasar, por lo que ahora se estamos a reunir el presupuesto económico y una vez que si estemos habilitados a pasar, tomar el desafió, destaco Piki Pastorino en declaraciones radiales.

Entrenamientos

Acerca de los entrenamientos en moto dijo que se está complicado, estuve haciendo algo en Baradero pero está limitado por algunos casos, por lo que nos falta es entrenamiento de moto, describió.

Sponsor

Finalmente Luca Pastorino agradeció a la empresa FPC Inoculantes que se sumó al proyecto y eligió nuestro trabajo para apoyarlo, como así también Yerba Mate Andresito junto a Jorge Novas, Agua Upsala, la familia Narvaez con RUS seguros, como así también gente que se acerca al taller y apoya anónimamente, subrayo.