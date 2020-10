Ventimiglia: El agua llego en un momento clave para trigo y cebada. Ahora hay que saber monitorear

Con registros de lluvias en 9 de Julio que ya pasan los 200 mms en una semana el estado de los cultivos de trigo y cebada, fue analizado por el Ing. Luis Ventimiglia, señalando que ha sido un agua fantástica, que en algunos casos orilla mucho, sin embargo llego en un momento clave para trigo y cebada, contó a El Regional Digital.

Para los cultivos de invierno dijo que el grueso está espigando, y si bien el agua se estaba necesitando en especial las lomas que comenzaban a sufrir, no tanto los que vienen trabajándose en siembra directa y terrenos planos.

Sanidad

El agrónomo de INTA 9 de Julio detallo que el cultivo de trigo tuvo un desarrollo importante de roya y mancha amarilla y la mayoría se pudo controlar, más allá que dentro de las variedades de trigo hay distintas sensibilidades a enfermedades. Como dato, Ventimiglia subrayo que se controló mucho más y por ende decisiones a tiempo, en algunos casos hubo que hacer aplicaciones tempranas, detallo.

Ante la consulta de El Regional Digital, Ventimiglia entiende que aun así no debe dejarse de seguir monitoreando ambos cultivos, ante la presión de enfermedades fúngicas que puedan seguir existiendo, por lo que se va a necesitar otra aplicación, inclusivo los que trabajaron productos completos (estrobirulina, triazol y carboxomida) de manera temprana, explico.

El Director de la AER INTA 9 de Julio hizo un especial énfasis en cuidar fehacientemente hoja bandera y las dos hojas posteriores, que deben estar limpias de enfermedades si queremos lograr rendimientos.

Fusiariosis

En otro tramo del dialogo con este Portal subrayo que ante las condiciones dada, no debe desatenderse fusariosis, ya que no hay mucho para hacer, en especial cuando está floreciendo, ya que las anteras en muchas variedades al secarse se convierte en un tejido muerto, y es lo que necesita el hongo de fusario para desarrollarse, y penetra degradando el ovulo recién fecundado, por lo que es un momento de estar muy atento para aplicar y recordó que no todo el trigo florece igual.

Finalmente Ventimiglia estimo que estamos a las puertas de una muy buena campaña de trigo en 9 de Julio y zona, esto pese a las heladas y condiciones, por lo que recomendó monitorear y no tirar por la borda lo realizado.