Vallejos tiene razón, es una maldición ser exportadores de alimentos

Para la diputada nacional Fernanda Vallejos, la condición de país exportador de alimentos de la Argentina es “una desgracia” y “una maldición”.

tiene razón, es una desgracia, una maldición ser exportador e alimentos con la dirigencia política que hemos tenido en los últimos años. Una dirigencia que nunca supo trabajar (es más, sólo han sabido frenar) para que cada día exportemos más, que más divisas ingresen al país, que más trabajo genuino se cree, que más riqueza se genere.

En nuestro sector es tal el daño que se ha hecho que llevamos 20 años produciendo lo mismo, 20 años de estancamiento que traducido a posibilidades es involución. En cualquier otro lugar del mundo con las condiciones, conocimiento y capacidad que tiene este país mínimamente se debería haber crecido un 50% en ese período, y eso siendo cautos, pero ya ven, acá estamos.

Un excelente columna del Ingeniero Fernando Villella de el domingo pasado en Radio Mitre nos muestra el ejemplo de Vietnam y cómo convivió con la “desgracia” y la “tragedia” de ser exportador de alimentos. Esto decía Villella:

“Tomaré a Vietnam solo un ejemplo para ilustrar realidad y potencialidades. Este país de 331 mil km2 una superficie equivalente a las provincias de Buenos Aires más Tucumán tiene el doble de población que argentina, unos 98 millones de personas, y una densidad de 214 personas por km2 frente a nuestras 14, es decir es nueve veces más chica con una densidad 17 veces mayor. Las guerras de siglo XX, primero en los años 50 con Francia y luego una civil con fuerte participación de los EE. UU. la dejaron diezmada, bajo un gobierno marxista que al igual que China se abrió al mundo en los noventa. En los últimos años esta en el podio de los países que más crecen, con índices de pobreza del 17 % (bajos para la región) y una desocupación de menos del 3% con aún un 70% de población rural. Un ejemplo de que se puede si hay ideas y acción. El PIB ha crecido 2,7 veces entre el 2002 y el 2018.”

“Algunas peculiaridades de Vietnam como exportador de alimentos son que es el segundo exportador mundial de café, después de Brasil y bastante por encima de Colombia, es el tercer exportador mundial de arroz con unos 7 millones de toneladas de las 28 que produce, luego de India y Tailandia; también se encuentra entre los cinco principales exportadores de una amplia variedad de productos como camarones, anacardos y pimienta.”

“En 2000, las exportaciones de Vietnam sumaban US$ 15.000 millones, y las de Argentina lo superaba con casi el doble, unos US$ 26.000 millones. En 2010, Vietnam ya exportaba por US$ 72.000 millones y superaba a la Argentina que vendía por US$ 68.000 millones. Ahora Vietnam exporta por más de US$ 320.000 mil millones y la Argentina solo 55.000 mil millones, desde 2010 ellos multiplicaron por 4,5 veces, nosotros menos que hace 10 años.”

¿Hay alguna duda de que realmente es una desgracia se exportador de alimentos con estos políticos?

Por Damián Morais / edairynews.com