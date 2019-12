Un robot desarrollado por técnicos rosarinos controla malezas con energía solar

En un momento donde la aplicación de fitosanitarios presenta grandes cuestionamientos, especialmente por el desconocimiento y fuertes tendencias ideológicas, aparece en el mundo agrotecnológico GBOT. Se trata de un robot de origen rosarino y autónomo que realiza el control de malezas sin usar agroquímicos, ya que la quema con un rayo láser y con vapor de agua.

Además, la utilización de sensores inteligentes le permite recolectar datos en el campo y generar mapas de precisión.

“Creemos que es posible generar un cambio cualitativo a través del uso consciente de las tecnologías, esto nos motiva a desarrollar productos disruptivos que producirán grandes avances en la agricultura”, señalan sus creadores.



En dialogo con el sitio Agrofy News, Juan Ignacio Mandolesi, CEO de Mapplics Mobile Solutions, una empresa dedicada al desarrollo de software e innovación desde 2008.¿Cómo surgió la idea de crear GBOT? “Tenemos muchos clientes del agro y veíamos un grave problema en lo que respecta al control de malezas. A raíz de ello, empezamos a investigar de qué forma podíamos solucionarlo aplicando IoT (Internet de la Cosas)”, respondió Mandelosi.Según comentó a Agrofy News “fue todo un proceso la creación de GBOT”. La primera idea que tuvieron fue usar ondas electromagnéticas, eso fue evolucionando, y después de dos años de prueba y error, terminó siendo un robot autónomo con control de malezas sin uso de agroquímicos.Si bien GBOT nace como un proyecto de Mapplics, Mandolesi resaltó que hoy se convirtió en un spin off de Mapplics al recibir una inversión del Centro de Innovación Tecnológica y Empresarial (Cites) por US$ 500.000.

LAS VENTAJAS DE GBOT

Al ser consultado sobre cómo se controla la maleza, Mandelosi explicó que “el robot funciona con energía solar. Quema la maleza con un rayo láser y con vapor de agua”. En este sentido, cabe aclarar que se utiliza sobre barbecho de cultivos extensivos (oleaginosos y cereales).

Actualmente, tienen un prototipo y para marzo van a tener definido el segundo, mucho más cercano a lo que es un producto. El prototipo que disponen hoy mide 1 x 2 metros, y el que están desarrollando es de 2 x 2 metros, mucho más grande. “Un robot cada 50 hectáreas es más o menos la capacidad de trabajo que estamos estimando”, señaló el CEO de Mapplics Mobile Solutions.

Al referirse a las ventajas del GBOT, comparó: “Es mucho más barato comprar un robot y usarlo que aplicar agroquímicos, dado que en fitosanitarios se gasta entre US$ 100 y US$ 120 por hectárea”. Como segunda virtud, destacó: “En los espacios periurbanos hay restricciones legales y no están pudiendo hacer nada, podrían utilizar tranquilamente el robot”, y en tercer lugar indicó que para funcionar usa energías renovables como lo es la energía solar. Por lo cual, sería 100% amigable con el medio ambiente.



Con respecto a la eficiencia y a la performance están haciendo ensayos en cámara de crecimiento y en un campo experimental.

Sus desarrolladores, describen a GBOT como un laboratorio móvil que aprovechando la ventaja de estar en el mismo lote y en contacto con el suelo y los cultivos, puede recolectar datos a campo como humedad del suelo, presión atmosférica, ph, sanidad, temperatura y compactación de suelo. A partir de esta información de alta calidad crean mapas con aplicación en la agricultura de precisión.