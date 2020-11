Son tercera generación de productores, crecen y se desarrollan con prácticas sustentables

Las labores de siembra de soja tomaron un buen ritmo en el partido de 9 de Julio en la ultima semana y media, luego de la buena lluvia registrada hacia finales de octubre que permite implantar con buena húmedad.

Desde El Regional Digital nos dirigimos al establecimiento de la familia Guiotto, en zona Escuela rural N° 9 “La Blanqueda”, entre la ciudad de 9 de Julio y la localidad de French. Allí en la chacra el paisaje se mezcla entre las cercanía de los vecinos, un lote de 2has. de almendros con ovinos, producción de cerdos y agricultura.

Allí nos recibió Javier y su hermana Gisela Guiotto, acompañados de la Ing. Agr. Florentina Razetto de la planta Nutrien French, donde luego de calibrar la sembradora dieron rienda suelta a la siembra de soja de primera en una pequeña parcela de las 350 has. que sembraran para esta campaña 20/21.

“Este año hemos crecido un 20 /25 % en comparación con la campaña anterior, y lo que mas hemos crecido es en maíz (200 has), y en trigo (300 has), si se achico soja de primera (350/400 has), pero compensara con la de segunda las 300 que entrega el trigo», detallo Javier Guiotto quien se encarga de las labores y agrego que del total a sembrar en esta campaña, un 20% son tierras de la familia, el resto en alquiler.

Manejo sustentable

El joven productor planteo que el esquema es lograr un arrendamiento del mayor tiempo posible, para dar un mejor manejo a la fertilidad del suelo, acompañado con análisis, lograr un campo ordenado y limpio, sin bidones o silo bolsas tirados, como así también el control de malezas, y que le sirva al productor y dueño del campo, resalto.

Por su parte la Ing. Agr. Florentina Razetto se apega a los Guiotto acompañándoles desde la Plata Nutrien French, son clientes y debemos estar ahí, subrayo en dialogo con El Regional Digital.

La Agronoma oriunda de Gualeguay (Entre Ríos), detallo que la participación esta en la planificación de la siembra y el trabajo que se va hacer en cada lote, como el de la chacra, que viene de un maíz y al haber ingresado al rastrojo un pastoreo ganadero, se decidió resetear con un disco, ya que al haber un lote con almendro, debe cuidarse el mismo y no usar herbicidas.

En cuanto al trigo, Razetto explico que por tener un trabajo conjunto se decidió hacer un barbecho antes del trigo, los cierres de surcos y fungicidas ya que la fuerte aparición de roya, hubo que anticiparse a las aplicaciones, indico.

También informo que el estado del trigo es bueno y tiene una una espiga bastante contundente, ojala que rindan mucho, aseguro.

Tercera generación de productores

El trabajo de Javier se complementa con sus dos hermanas, Gisela y Yesica los tres nos escatiman al trabajo rural (mientras Javier se ocupa de la siembra y cosecha junto con Gisella, que también sumo la producción ovina, Yesica se encarga de la producción de almendros que ya tiene mas de 5 años y empezo a dar su rentabilidad).

Javier asegura que comenzó las tareas cuando apenas tenia 12 años cuando se sumo a su padre y asegura «con Gise y Yesi desde el primer día que falta mi viejo decidimos seguir con la empresa, mantener lo que había, crecer con mucho esfuerzo y sacrificio».

Javier recuerda que fue una etapa muy difícil, las palabras del Ing. Agr. Fermin Aristi fueron decisivas para los tres, recordó menciono que «se están logrando los objetivos que nos hemos propuesto, apostando a esto que viene desde mi abuelo y prosiguió en mi padre», resalto.