Se conocen detalles de la sumatoria de Fermín Callegaro a Estudiantes de Olavarría

Tal como informáramos sobre la incorporación del basquetbolista Fermín Callegaro (18) a Estudiantes de Olavarría, equipo que participa de la Liga Nacional de Básquet, el propio jugador conto detalles de su contratación al “Bata”.

En dialogo con FM 102.7 Radio Amanecer, Fermín detallo que fue un amigo de la familia quien informo del trabajo que estaba realizando el Club Estudiantes por lo que no se dudó, se envió un video y el Entrenador Marcelo Macías nos solicitó que vayamos a Olavarría a entrenar y fui incorporado como uno de los juveniles al plantel profesional de Estudiantes, detallo.

La convocatoria de Fermín Callegaro llega en un momento muy especial, ya que el jugador nacido en el básquet de Atlético 9 de Julio, ha decidido hacer sus estudios universitarios en Olavarría y contó que los primeros entrenamiento recibidos «son muy distintos, es con mucha intensidad, más allá que por la pandemia no se puede hacer juego, si mucha técnica individual y participe del 2 contra 2, y me he sentido muy bien en el poco entrenamiento que tuve», compartió.

Cabe destacar que la Liga Nacional de Básquet, obliga a sus equipos a contar con tres juveniles de los 12 que integran el equipo. En cuanto a la noticia “es algo que no se esperaba, fue de una” aseguro.

Por su parte Diego Callegaro, padre del jugador y presidente de la Sub Comisión de Básquet en Atlético 9 de Julio, reconoció que es un sueño y sorprendido, porque se dan dos cosas: estudiar y jugar profesionalmente en un equipo de Liga.

El ex capitán de futbol en Atlético 9 de Julio conto que si bien la decisión del Club estaba, faltaba la de Fermín y esto se dio el último sábado cuando se lo comunicamos al Técnico, conto y agrego No queríamos presionar sobre su persona, solo queremos que tanto el cómo su hermana (también juega básquet) decidan”.

Finalmente Diego Callegaro remarco que esto es muy bueno para el Club Atlético 9 de Julio y en especial el Básquet, donde el primer objetivo es formar personas y luego deportistas, apunto.

Por ultimo compartido en la entrevista radial de FM 102.7 Radio Amanecer que haber vivido de jóvenes nuestras vidas de deportistas, hoy lo disfrutamos con nuestros hijos y es menos traumático este momento de Fermin en tener que partir, resalto.