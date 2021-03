Roberto Costa: “Kicillof debería apelar a la sensatez y dejar de lado el discurso del relato y la grieta”

El titular del Bloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, se refirió a la apertura de un nuevo período legislativo que tendrá lugar mañana cuando el gobernador, Axel Kicillof, pronuncie su discurso en la legislatura bonaerense.

“Espero que el gobernador pueda mostrar una planificación estratégica para llevar soluciones a diferentes problemas estructurales pero que se han profundizado en la provincia a lo largo del 2020”, expresó Costa y agregó: “puntualmente queremos saber qué se hizo en materia de infraestructura escolar a lo largo de todo un año en el que los establecimientos educativos estuvieron cerrados”.

En ese sentido, Costa remarcó: “hay muchas escuelas que no pueden volver a la presencialidad, eso requiere un plan de infraestructura escolar que esperamos esté contemplado por el gobierno porque la educación debe ser prioridad”.

“Es tiempo que el gobernador se muestre a la altura de las circunstancias con un discurso maduro, en un momento de mucho malestar social por las irregularidades en el manejo de las vacunas y de la pandemia en términos socioeconómicos”, expresó Costa y continuó: “Kicillof debería apelar a la sensatez y dejar de lado el discurso del relato y la grieta”.

“El Plan de Vacunación en la provincia de Buenos Aires genera muchos interrogantes, no están claras las prioridades que se fijaron. Son muchos los adultos mayores que aún no han podido acceder a la vacuna, no se terminó con la inmunización del sistema de salud y tampoco se arrancó con el plantel docente, entonces llama poderosamente la atención cómo sí han podido acceder a ella militantes, funcionarios o amigos del gobierno. Es algo que el gobernador debería aclarar”, manifestó el Senador.

En esa dirección el legislador remarcó: “vengo de un país donde nunca un joven se hubiera vacunado antes que su abuelo. Este gobierno sigue destruyendo el entramado social”.

Por otro lado, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara alta bonaerense se refirió a la Obra Pública al asegurar que “debería ser un eje importante en su discurso, porque genera miles de puestos de trabajo, en uno de los sectores más afectados por la implementación de una cuarentena tan larga, pero también porque cada obra que se realiza mejora la calidad de vida nuestros vecinos”.