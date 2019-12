Rechazo a las retenciones: Sociedad Rural de 9 de Julio explica sus razones, entre ellas el impacto a la metalmecánica y comercio

La entidad rural de 9 de Julio dio a conocer que tras reunirse su Comisión Directiva, para analizar la consecuencia de las recientes medidas adoptadas, por el flamante Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, encontró claras razones para rechazar, entre ellas que no se soporta un mayor esfuerzo, se lo viene haciendo desde el año 2002, que no se pensó en el resultado económico, que afecta al comercio y la industria metalmecánica, que no se ve a la política hacer un esfuerzo compartido, y que si han manejado irresponsablemente cifras siderales en todos estos años de retenciones, siendo asalariados y jubilados los grandes perdedores de las continuas devaluaciones del peso. Al tiempo en que la rural de 9 de Julio pidió que se cambien las recetas utilizas para no caer en problemas estructurales, sostuvo en una comunicación enviada este miércoles donde manifiesta:

«Honda preocupación por el aumento de las retenciones a la producción agropecuaria que es la que ya hace muchos años soporta el mayor esfuerzo, 170.000 millones de dólares desde el año 2002, con crisis o bonanzas de los gobiernos de turno. Afecta a todo el interior productivo, no solo directamente a los productores, sino restando recursos al comercio del interior.

Ignoraron que, si el resultado económico es negativo por condiciones climáticas adversas o de mercados, se apropia injustamente de parte del capital de trabajo de quien asume el riesgo.

Disminuye la superficie de la producción por ser un impuesto directo al precio, y quita la capacidad de inversión al productor, afectando directamente a la industria metal mecánica.

Se hablo de esfuerzo compartido por todos, pero hasta el momento la política y los políticos no anuncian ningún tipo de reducción en sus dietas y privilegios, siendo los que han manejado irresponsablemente cifras siderales en todos estos años de retenciones, siendo asalariados y jubilados los grandes perdedores de las continuas devaluaciones del peso.

Siempre estamos abiertos al dialogo, como ha sido demostrado a lo largo de los años, pero pensamos que se agotan los tiempos de hacer siempre lo mismo, o se cambia con las recetas o volveremos a caer en los problemas estructurales del país».

«Nos declaramos en alerta permanente, ante posibles nuevas medidas que podrían ser tomadas, en caso de que el Congreso apruebe en forma exprés, la emergencia económica, delegando en el Poder Ejecutivo facultades inherentes e indelegables del Congreso de la Nación como son la fijación de impuestos».