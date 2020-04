Que análisis deja para el Intendente Barroso de lo vivido en estos 30 días de cuarentena

Se cumple este 19 de abril un mes de la cuarentena de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, ante esta pandemia de Covid-19 y en ese marco, son los Intendentes quienes en mayormente deben dar respuesta a sus vecinos, con las herramientas que tienen, en especial quienes están en el interior del territorio y alejados de los grandes centros urbanos.

En 9 de Julio, el Intendente Mariano Barroso en dialogo exclusivo con El Regional Digital, analiza como transcurrió este mes, como debieron tomar decisiones, algunas de “durísimas”, la respuestas a comerciantes, la necesidad de familias, el gobierno nacional, provincial y la decisión de intendentes vecinos y como se prepara en caso de tener que timonear más esta cuarentena.

ERD- Como toma la noticia, cuarentena para todos, y con ello dar una rápida respuesta.

MB-Fue una preocupación enorme, pareciera que hace dos años que viene sucediendo, porque es tremendo lo que se ha tenido que aprender a tomar decisiones que afectan a muchísima gente, con un DNU muy restrictivo. Pero entendemos la situación y debimos ordenar todo un sistema municipal para hacer frente a algo que nunca había pasado en nuestra generación.

Es un trabajo muy a destajo, son 24 horas continuas, buscando brindar los servicios esenciales y en que aquellos empleados municipales que no son esenciales que no vengan a trabajar, haciendo un tremendo pedido de compras, donde no había problema de plata, si de producción y entrega (barbijos, alcohol, toneladas de alimentos, insumos médicos, camas, colchones, etc). Pasar de 140 cambas a 300 como se tiene ahora. Analizar que sirve y que no sirve, como nos preparamos y como positivo, celebro la solidaridad del pueblo nuevejuliense, en su ADN haciendo colecta de donaciones, poniendo a disposición las instituciones y empresas sus lugares.

ERD-Cuando tomo conciencia del enemigo que nos apareció

MB-En la responsabilidad de estar informado, uno venía observando lo que sucedía en China, y nos asombrábamos como en cuatro días levantaron un hospital, luego España e Italia y luego escuchar a nuestro Presidente, y cuando se toma la decisión de suspender espectáculos masivos; eso nos fue llevando a ir tomando mayor conciencia.

El martes (16/03) antes de publicarse la Cuarentena en viaje a Capital Federal ya pude ver a la gente con barbijos y el jueves antes (18/03) con la convocatoria del gobernador nos encontramos con la cantidad de cosas que debíamos hacer frente, para un Estado que no estaba preparado para esto y comenzó la búsqueda a contra reloj de financiación, proveedores, hacernos de insumos y adecuarnos de la mejor manera posible para dar respuesta.

ERD- Cuales fueron las primeras instrucciones que le dio a su Gabinete municipal

MB-Liberar el presupuesto para Salud y Desarrollo Social y ponernos a disposición del Comité de Salud, que se creó con todos los actores de la salud de 9 de Julio. Les dije díganme que es lo que necesitan y buscaremos la forma de conseguirlo. Hoy gracias a Dios, ya tenemos listo el centro “Mater Divini”, dispuesto por la familia Amengual –Capriroli. Lo que se hizo en el Salón Abuelo Julio, y donde se entendido la salud como una sola y trabajar en función de ello.

En paralelo había que asistir a las familias que no podían trabajar, y para ello se mancomuno un Comité entre instituciones de 9 de Julio con Desarrollo Social para en este sentido.

ERD- Que sintió cuando lo llamaron y le dijeron, hay instituciones que quieren colaborar

MB- La verdad que no fue una sorpresa, conozco la calidad de instituciones que tenemos en 9 de Julio; ya que antes de ser intendente, soy un ciudadano, y en estos cuatro año he conocido la calidad humana por el cual componen a las mismas.

Esto no ataca a un sector de la ciudad o de clases, acá no hay grietas, y en esto quiero agradecer la acción de la oposición, ya que están dispuesto y colaborando para gestionar ante Nación y Provincia.

ERD- Cuantas horas entrega de su persona por dio a esta situacion.

MB- Es la que requiera. Uno sabe cuándo llega aquí es 24×24, y es la que se requiere.

ERD- En esta situación, hay algún momento que como ser humano lo entristece.

MB-Por supuesto que sí. Es inevitable, no sería humano y agradezco que me pase, ya que manejamos frustraciones, y hay veces que se puede y otras que no.

ERD- No le tembló el pulso en estos 30 días cuando tuvo que tomar algunas decisiones

MB- Es durísimo cuando se tiene que tomar decisiones y no tienes las reglas claras, y eso es lo que deberíamos corregir. Estoy en un todo de acuerdo con las medidas tomadas a nivel Nacional, y aunque políticamente no pertenezco, apoyo las deciiones de nuestro Presidente de la Nación; por que ha sido muy claro, ya que ha puesto la salud sobre todo. Entiendo los DNU que nos organizó, a pesar que tienen cierto grises, porque no es lo mismo la Patagonia que el centro del país o el norte.

Pero es ahí donde los gobiernos provinciales deben achicar los grises y dar una nombra más explícita y clara, obviamente con diferentes regiones, esto es lo que necesitamos los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Por ahora el Gobierno de la provincia, ha optado por copiar y pegar ese DNU nacional donde es tan amplio que nos genera complicaciones a nivel local y entramos en este juego de anarquía municipal que creo no ayuda. Es muy difícil cuando diferentes municipios deciden gobernarse internamente, optando por habilitar lo que no es esencial y comenzamos entre nosotros en que cada decisión “mata” al otro; como el cierre de accesos, franjas horarias, que actividad si y cual no, es muy diferente entre quienes compartimos la región, por lo que pedimos al gobierno de Buenos Aires, reglas más claras.

ERD- Hasta el momento no fueron convocados, nadie les pregunto que están re queriendo como normativa?

MB- Nosotros tenemos un contacto directo con la Ministra de Gobierno (Teresa García), donde le vamos informando lo que está sucediendo, que requerimos un ordenador desde Provincia, y hasta ahora estamos esperando respuestas.

Lo que hemos realizado es enviar un informe a la provincia lo que sería para nosotros una “Cuarentena Administrada”.

No olvidemos que muy cerca de 9 de Julio tenemos ciudades con accesos libres, y otras restringidos, cuatro horas de atención comercial, nueve y otras libres total. Ciudades con comercio minorista todo delivery, otras que no. Unas que habilitan inmobiliarias y otras que no, y esto trae conflicto no solo entre ciudad, sino también con nuestros vecinos. Esperamos que la provincia ordene esto.

ERD- Días atrás desde El Región Digital, titulábamos la necesidad de convocar un Consejo Social y Económico. Está de acuerdo, o ya se está trabajando?.

MB- Básicamente se está trabajando en todo, con una Sub Secretaria de Producción en constante comunicación con todas las industrias. Al trabajar en conjunto con diferentes instituciones intermedias, se va logrando, y si bien no hay un comité en este trabajo, se va realizando; siempre en un marco legal, e insisto es el que estamos pidiendo, ya que es mucho más fácil encontrar diferentes soluciones.

ERD- Una de las “patas” para que esto tenga su éxito de aislamiento, es la seguridad. Que mirada tiene sobre ello?.

MB- Me saco el “sombrero”, los admiro, a todo el personal de salud, la fuerza pública, personal de tránsito, recolector de residuos, en si el personal esencial que no puede elegir y que tiene que estar en la calle, sin olvidar empleados de rubros esenciales. Es un tremendo trabajo que están haciendo. También entiendo a aquellas personas que quieren elegir quedarse en su casa y quien no puede elegir, porque tiene que generar ingresos. Aquí la discusión que se da es Salud o Economía, y muchos me lo han planteado “Mariano a mí no me va a matar el coronavirus, me va a matar la economía”, y debemos empezar a pensar, sin perder el foco de la salud, es como hacemos de no hablar salud o economía, sino de salud y economía, por eso insisto, necesitamos el marco legal para organizarnos mejor, en esta Cuarentena Administrada.

ERD- Que cantidad de familia se están asistiendo en el partido de 9 de Julio?

MB- Al trabajo que se venía realizando de atender entre 1.000 y 1.100 familias en 9 de Julio, se sumaron unas 1.300 familias con alimentos, es un gran esfuerzo para llegar a todos con la mejor manera posible, y no sabemos hasta cuando podemos llegar, más allá que nuestra vocación es poder hacerlo a nuestros vecinos que estén necesitando. Hoy se prioriza a aquellos que no estén dentro de un programa de asistencia de Nación, Provincia o Municipal, ya que el recurso es muy fino. Buscamos alivianar la carga muy pesada que se tiene.

ERD- En el hipotético caso que esta cuarentena obligatoria prosiga semanas más. Como se prepara y buscaría delinear el trabajo?

MB-(segundos de silencio). Hay un párate. Es una rueda que cuando toca a un sector, después le toca al otro, y a medida que va pasando el tiempo, mas sectores la pasan peor, y si bien no tenemos una máquina de emitir, el pago de Tasas se cae, hoy estamos en un Gobierno Municipal ordenado económicamente y financieramente, lo que nos permite poder estar asistiendo. Lamentablemente muchos municipios han estado pagando el sueldo entres veces; y hemos hablado con Provincia en cómo vamos a seguir, en la ayuda provincial y nacional. Hoy solo ha sido un fondo por CUD, de 1,2 millones de pesos que se utilizaron para la compra de alimentos, y 2.000 kilos de alimentos que se retiraron hace 15 días. Hemos solicitado una ayuda y estamos a la espera de una respuesta tanto de alimentos como económica para hacer frente al gasto económico, o en tal caso que la provincia no nos descuente a cuenta, lo que sea retenciones(IPS, IOMA).

ERD- Las habituales cooparticipaciones están llegando en tiempo y forma?

MB- No. Hoy 16 de abril, lo que es cooparticipación es cero. Nuestros ingresos son la recaudación de Tasas, donde hemos corrido los vencimientos de las mismas, pero hay mucha gente que ha decidido pagar en tiempo y forma (agradezco ello), y hemos tenemos afectados los fondos de libre disponibilidad.

ERD- Intendente Mariano Barroso, cual es el mensaje a los vecinos del partido de 9 de Julio?

MB-Mi mensaje es de tener mucha fuerza, son momentos históricos que nos toca transitar, que nadie hubiera elegido esto( lágrimas en sus ojos), pero como sociedad lo debemos enfrentar, desearles mucha entereza, que sepan lo que está pasando, tenemos responsabilidades, pero somos ciudadanos y entendemos perfectamente cuales son los padecimientos, y como creyente, animo a recostarse en la Fe, ya que da tranquilidad al alma; y desde el Estado Municipal se trabaja a destajo ante esta cruz tan pesada.