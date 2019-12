Presidente, Diputados, Ministros: “Nos piden un esfuerzo a nosotros, pero yo no los veo hacer un esfuerzo a uds.”

Las medidas tomadas por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández que en primer lugar fueron dirigidas a los productores rurales para que paguen más en retenciones por cada producto que se exporte, a lo que se sumó imposiciones tributarias al comercio y la industria, y que se trata por estas horas en el Congreso de la Nación.

En el norte y noroeste del país comenzaron a darse una serie de acciones de productores en ruta, rechazando el aumento, pero con ello un claro pedido , como el que expreso un productor del centro de la provincia de Córdoba, que mientras lleva adelante una labranza en un lote, graba un video con un claro mensaje “El esfuerzo tiene que ser de TODOS empecemos por la clase política”, y que fue publicado en la cuenta de Facebook, Campo+Ciudad

El productor dice que con lo que ve en las redes , asegura estar indignado y «lo que va hacer el campo, va a parar; yo paro, no sigo, dice y agrega: con las retenciones es una mentira lo que comunican, comuniquen la verdad, con la actualización más el 3% que uds. piden, las retenciones se van casi al 40%, y nos piden un esfuerzo a nosotros, que en los últimos 15 años ha venido aportando casi 200 mil millones de dólares y uds. gobiernos no han podido solucionar el problema de la pobreza». Y se dirige al presidente, a diputados, ministros y la vicepresidente diciendo: “nos piden un esfuerzo a nosotros, pero yo no los veo hacer un esfuerzo a uds.; yo les propongo que uds. se bajen el sueldo y que ganen lo que gana un jubilado, así también hacen un esfuerzo»