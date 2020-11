Policía de 9 de Julio esclareció un hecho cometido en Patricios

Fecha a raíz de denuncia penal realizada en el mes de Julio por un masculino de 42 años de edad quien constata al regresar a su vivienda emplazada en Mitre y Larrea s/n de Patricios que ignorados sin violencia del interior le sustraen electrodomésticos varios, herramientas y otras pertenencias, que a raíz de arduas tareas investigativas y de testimonios recolectados por parte del GTO de la Estación de Policía de 9 de Julio junto a personal de la SUB DDI Bragado, se establece la autoría del hecho por parte de tres sujetos de sexo masculinos con domicilio en Planta Urbana de Patricios reunidos todos estos elementos puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, es por ello que en la fecha Juzgado de Garantías número 3 de Mercedes otorga tres allanamientos en los domicilios de los imputados, los cuales realizados alrededor de las 17.00 horas en forma simultánea con la colaboración de efectivos policiales del Puesto de Vigilancia de Patricios, SUB DDI Bragado, GAD 9 de Julio, Sub Estación de Policía Dudignac, CPR 9 de Julio y Vial 9 de Julio.

El primero de los objetivos se realizó en un domicilio de Camino del Sauce s/n y Matheu (predio de talleres ferrocarril abandonado) donde se procedió a la aprehensión de un masculino de 20 años y al secuestro de herramientas varias. El segundo lugar se realizó en Sarmiento s/n y Larrea donde se procedió a la aprehensión de masculino de 20 años y al secuestro de herramientas varias, un motor de moto vehículo el cual presentaba pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Moto vehículo del año 2018 , intervención UFI 4 Mercedes y un moto vehículo marca Motomel de color negra sin patente donde el sujeto no supo justificar su procedencia ni titularidad y en el 3er objetivo de calle Pasaje Loreiro s/n entre Avellaneda y Pellegrini se procedió a la aprehensión de un masculino de 42 años y al secuestro de dos mesas de luz color marrón, herramientas varias, dos escopetas calibre 14 mm, una de las cuales poseía pedido de secuestro activo por el delito de Robo del año 2002 con intervención Dr. Carnevale UFI Gral. Pueyrredón.

Exhibidos los elementos como herramientas y mesas de luz, la victima reconoce como de su propiedad.

Intervino UFI 6 de Mercedes, donde los dos últimos sujetos quedaron detenidos (dos últimas viviendas allanadas) deberán comparecer día de mañana a primera audiencia mientras que el sujeto que reside en el predio del Ferrocarril abandonado recupero su libertad. Se continúan con las tareas investigativas fines establecer la comisión de diferentes ilícitos por parte de estos sujetos acaecidos en la zona rural.