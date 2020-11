Paro en los 80 hospitales bonaerenses por salarios y descansos

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) dejará sin atención a los 80 hospitales públicos bonaerenses el próximo miércoles 25/11, en cumplimiento de un “paro de 24 horas con atención de emergencias por guardia y a pacientes internados”, por la “falta de convocatoria a la continuidad de la paritaria por parte del gobierno provincial” de Axel Kicillof, en lo que será la primera medida de fuerza que le plantea este sindicato desde que asumió su mandato. El reclamo es por aumento salarial y descansos.

“La decisión de la primera medida de acción directa en el año es la resultante de un proceso de construcción en los reclamos que implicó varias jornadas de lucha, aún en los momentos más complicados de la pandemia de coronavirus, con caravanas en La Plata y en CABA cumpliendo protocolos, así como variadas manifestaciones en los propios establecimientos, con los mismos cuidados. La definición llega luego de haber agotado todas las instancias de diálogo en las últimas semanas, incluyendo notas formales, pedidos informales, solicitudes a las máximas autoridades ministeriales de Salud y Trabajo bonaerenses, e incluso intentos de intercambio con el Ministerio de Economía. La única paritaria de nuestro sector en esta etapa, celebrada allá por el 19 de octubre, fue convocada con cuatro meses de demora respecto al compromiso firmado por el Gobierno bonaerense en abril. Allí, la propuesta fue considerada insuficiente en lo salarial y co n falta de abordaje de los numerosos temas extrasalariales que conforman nuestro pliego de demandas”, precisaron desde CICOP mediante un comunicado de prensa.

El paro fue votado por los delegados de CICOP el sábado 21/11 en un congreso provincial realizado por la plataforma Zoom, donde expresaron el “profundo malestar existente en hospitales y centros de salud, producto de un destrato que es inentendible luego de ocho meses de estar enfrentando con compromiso y responsabilidad una pandemia de características inéditas”, mirada “ratificada en forma unánime por el Congreso de Delegados y Delegadas que analizó tal proposición. Las y los funcionarios se comprometieron a dar continuidad a las negociaciones, pero no fue lo que ocurrió. Luego de algún intercambio informal el día después, se llamaron a silencio total. Las declaraciones de esencialidad de nuestra tarea, los agradecimientos públicos y los discursos acerca de la importancia de las y los trabajadores de la salud no se compadecen con la actitud asumida por las autoridades provinciales. Lejos de abordar las graves situacion es que persisten en el sistema sanitario, la crónica falta de personal y el agotamiento que padecemos las y los integrantes de los Equipos de Salud, la respuesta ha sido mirar hacia otro lado, dejándonos para el final de las convocatorias y tomando una decisión que está en las antípodas de las declaraciones que siguen realizado”, lamentaron.

“Por ello, la definición de llevar adelante un paro activo de 24 horas, surge después de una inmensa tarea, un gran esfuerzo de nuestra parte y a partir de una falta de reconocimiento flagrante. El mismo tendrá las características habituales de las medidas de CICOP, sosteniendo la atención de urgencias, emergencias y pacientes internados, con cuidado de los protocolos covid. Pero, a la vez, impulsando todas aquellas manifestaciones que expresen nuestros reclamos. Habrá acciones locales y regionales haciendo oír nuestro descontento ante la situación, instando a los responsables de conducir los destinos de la provincia de Buenos Aires a modificar su actitud y disponiéndonos a sostener la pelea histórica de nuestro gremio en defensa de la Salud Pública”, advirtieron.

“Nuestro pliego de reclamos es extenso”, advirtieron, y explicaron que “el eje de la discusión paritaria sigue siendo preponderantemente salarial”, porque “la oferta formulada, un 14 por ciento de aumento de bolsillo a noviembre con reapertura en diciembre, pone al sueldo inicial en 51.700 pesos, muy lejos de lo que debiera ser el salario de un profesional ingresante a la Carrera Profesional Hospitalaria (Ley 10.471)”.

“La inflación sigue incrementándose – 3,8 % en octubre, 26,9 % acumulada en 2020 -, por lo que las necesidades van en el mismo sentido. En lo salarial, hay que atender al menos dos cuestiones: el bajo monto del ingreso inicial y el achatamiento de la pirámide, ambas problemáticas que deben abordarse con voluntad de resolución. En la semana, se cobró la primera cuota de la segunda etapa del bono otorgado por el Gobierno nacional, registrándose algunas y algunos trabajadores que no lo han percibido. A la vez, desde el Ministerio de Salud bonaerense se confirma el pago a las y los interinos (ex residentes) que se incorporaron el 1 de octubre. Aguardamos expectantes ese cumplimiento, considerando inadmisible el retraso luego de 7 meses de tiempo para que ello no sucediera y lo valoramos como fruto de la lucha mantenida por CICOP a lo largo del último mes, cuando esa temática se incorporó con fuerza a nuestros reclamos”, detallaron.

“Otra cuestión que requiere de resolución inmediata es la referida a las licencias de descanso. Se ha mencionado la iniciativa de avanzar con una forma de “licencia extraordinaria” para las y los trabajadores de la salud, aunque hasta ahora no contamos con la información al respecto ni se ha publicado ninguna resolución. Se hace imprescindible promover un respiro para quienes han puesto el cuerpo desde el comienzo de la emergencia y no han tenido la posibilidad de interrumpir la tarea. Al mismo tiempo, se deberán arbitrar los medios para que existan los reemplazos necesarios para su implementación. No dejamos de mencionar el grave error en que ha incurrido el Gobierno de la provincia de Buenos Aires al haber expuesto a enfermarse a una parte del personal sanitario, perteneciente a los grupos de riesgo por edad o patologías asociadas. No haber otorgado las licencias para las y los trabajadores en esa situación y para quienes tienen hijos e hijas a su cargo, es una deuda pendiente. Muchas y muchos de las y los afectados durante la pandemia no debieron haber estado trabajando en la primera línea de asistencia, evitando afectaciones graves y fallecimientos que no tendrían que haber ocurrido”, denunciaron.

“Los centenares de tramitaciones demoradas en la burocracia administrativa provincial también requieren una solución definitiva. Expedientes originados desde el año 2012, concursos de cargos y funciones sin definición pese a no registrar conflicto alguno, así como las interinizaciones de becarios y becarias, siguen aguardando una resolución largamente demorada. Asimismo, se hace perentoria la regularización de la Carrera Profesional con el impulso oficial necesario a las leyes de excepción que permitan el pase de la Ley 10.430 (trabajadores del Estado bonaerense) a la Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria) para quienes hayan alcanzado su profesión de grado universitario y para quienes tienen interinatos y becas prolongadas”, reclamaron.

“Por otra parte, la situación previsional de las y los profesionales de la salud es acuciante. Luego de 5 años de la promulgación del Decreto de Desgaste Laboral, no se han implementado los mecanismos para su puesta en vigencia plena. El aporte adicional del 2 por ciento de nuestros salarios sin beneficio alguno, raya en la estafa. Como parte del debate paritario, debe convocarse a todos los organismos implicados en la temática para su tratamiento con la intención de resolverla. También deberán retomarse los temas pendientes de desgaste, como el pase de guardia a planta en un tiempo determinado y las guardias de 12 horas”, aseveraron.

“Finalmente, se tienen que retomar las reuniones para avanzar en la definición del nuevo Reglamento para el funcionamiento de las Residencias, con la incorporación de los derechos que les asisten como trabajadores y trabajadoras. La jornada laboral de 8 horas, el destaque del componente formativo-asistencial con las condiciones adecuadas para ello, el involucramiento de las y los residentes en las decisiones que las y los tienen como protagonistas, los aportes previsionales, la continuidad en el ingreso a la Carrera Profesional son, entre otras, cuestiones pendientes que deberían plasmarse en la nueva normativa”, concluyeron.

Las “resoluciones del Congreso Extraordinario de Delegadas y Delegados” fueron “paro activo de 24 horas el miércoles 25 de noviembre, con acciones locales y/o regionales”, más un “pronunciamiento crítico en relación a la propuesta de Presupuesto 2021 para Salud elevada por el Ejecutivo a la Legislatura provincial”, y la “convocatoria a reunión del sector Enfermería para analizar situación y definir en conjunto los pasos a seguir” y el “apoyo a las seccionales municipales en conflicto”.

CICOP representa a más de 13 mil profesionales de la salud en los 80 hospitales públicos bonaerenses y también en los centros de salud provinciales, además de hospitales municipales y el Hospital Posadas.