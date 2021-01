Paro agropecuario: Comenzó la no comercialización de granos hasta el miércoles 13

Inicio a la 00hs de este lunes 11 el anunciado cese de comercialización de granos dispuesto por tres de las cuatro entidades integrantes de la Mesa de Enlace, cuya medida es por 72 horas, hasta las 24hs del miercoles 13.

La decisión de llegar a un paro agropecuario obedece a la inconsulta decisión del Gobierno de Alberto Fernandez de imponer la no comercialización de maíz con destino exportación, quien aseguro que es para proveer al mercado interno y hasta el 1 de marzo.

Sin embargo esto genera una importante perdida para los productores de maíz y un alivio para productores de pollo, feedlot, porcinos y producción de leche.

No obstante con la medida tomada, el gobierno salio a dialogar con el CAA, los exportadores de ACA y FAA, no obstante no pudo torcer la desicion del campo de ir a un paro agropecuario.

En la jornada de ayer domingo 10 en una comunicacion de la Mesa de Enlace ratificaron el cese de comercializacion y aseguraron que «los integrantes de la CEEA venimos trabajando hace muchos años en los consensos de nuestras entidades pero también supimos respetar las diferencias que pudieran surgir en la toma de decisiones para manifestar el descontento hacia medidas desfavorables para el sector agropecuario».

Desde CRA, FAA y la SRA apelamos a la responsabilidad y solidaridad de los productores para que la medida sea una llamado de atención , que se conozca el malestar que existe en el campo producto de una suma de decisiones del Gobierno que se vienen acumulando desde el año pasado y que deterioran el potencial productivo del campo, remarcaron en la comunicación.

Tranquilidad al pais

En cuanto al cese comercial, el objetivo es no perjudicar a nadie, ni puede ocasionar desabastecimiento de granos o aumento en los precios. Queremos que se visualice que el cierre de exportaciones del maíz y las otras decisiones desfavorables que afectan la producción del campo argentino, también deterioran el futuro del país.

Por su parte desde Sociedad Rural de 9 de Julio en la semana brindaron tranquilidad que no se realizara ningun corte de ruta o salida a la misma.