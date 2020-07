Nicolás Longarini suma goles en Finlandia

En su tercer partido en Finlandia, este viernes 17 de julio el nuevejuliense Nicolás Longarini contribuyó en gran forma a la goleada 5 a 1 del KeuPa como visitante ante JIlves en Jämsänkoski el 1-5. Cuatro goles fueron marcados por «Nico» Longarini y el restante por Antti Mikkonen, en el certamen de la tercera categoría de ese país de la Península Escandinava.

Keuruun Pallo es actualmente tercero en la serie, mientras que JIlves es el octavo. El próximo partido del KeuPa será el viernes como local.

Desde Finlandia, Nicolás Longarini le contó a «EL 9 DE JULIO» que «fue un partido difícil, el rival era muy fuerte. No habíamos tenido casi ninguna situación antes del primer gol que fue a los 44 minutos».En el segundo tiempo el equipo rival se cansó y entonces aprovechó el KeuP para aumentar la ventaja. «El segundo gol fue de un tiro libre que me hicieron a mí, desde un principio me dieron confianza para patear».«El tercer gol fue un centro pasado, la bajó el 9 y llegué solo por la derecha para empujarla de cabeza. El cuarto gol: me fui mano a mano contra el arquero desde la mitad de la cancha y definí a un palo», así comentó Nicolás Longarini su actuación y los goles.

