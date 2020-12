Nico Bonfiglio se consagro Sub Campeón en su categoría del Turismo Pista

El piloto nuevejuliense Nicolás Bonfiglio se consagro este domingo sub campeón de la categoría Clase 1 del Turismo Pista, cuando por la última fecha en el circuito “Hnos. Emiliozzi” de Olavarria, a donde llego como puntero del campeonato junto con el local Daniel Crevatin con 147 unidades, finalmente no pudo ser el grito de campeón, pero vuelve con la frente en alto, tras haber dado pelea y ser un gran protagonista del campeonato, del que finalizo como Sub Campeón.

Bonfiglio que llego al “Hnos. Emiliozzi” con tres carreras ganadas en el corto campeonato llego con el objetivo bien claro de volver con la victoria, la que no pudo ser cuando un error lo retraso y en el final lo dejo en el sexto lugar detrás de Crevatin que termino tercero, lo que le permitió sumar puntos y ser el nuevo campeón de la categoría.

Junto a Bonfiglio en la misma categoría, que se pudo escuchar y vivir a través de FM 102.7 Radio Amanecer, también corrió Nicolás Ruiz que tuvo un muy buen protagonista del campeonato y que en la última carrera se ubicó en el octavo lugar.

Por su parte en la Clase 3, otro nuevejuliense, Juan Manuel Damiani tuvo un excelente fin de semana largando en las primeras posiciones y no regalo nada, lo que le valió un importante tercer puesto.