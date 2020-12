Mienten: Malestar en productores agropecuarios por la intervención en el mercado granario

La decisión del gobierno argentino en cerrar la venta de maíz al exterior hasta el 1 de marzo de 2021 rápidamente trajo la reacción de las entidades representantes de productores rechazando la misma, en la que coincidieron es una receta que ya fracaso y lo único que genero caída de la producción y una enorme pérdida económica para el país.

La medida del gobierno dada a conocer este miércoles 30 se basa en que solo quedan poco mas de 4 millones de toneladas de granos de maíz y es para abastecer la producción de alimentos de animales, hasta que ingrese la nueva cosecha en marzo proximo.

CARBAP: No se aprendió del error

La primera en expresarse fue CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), quien resalto “mienten desde el Gobierno al decir que basan esta decisión en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, porque restan casi 8 millones de toneladas de maíz para volcar al mercado interno de acuerdo a los datos del Minagri”.

En CARBAP, entidad a la que está adherida Sociedad Rural de 9 de Julio, subrayaron que desde el gobierno “deberían argumentar con la verdad, y expresar que se debe a su impericia para disminuir la brecha cambiaría, a la imposibilidad de poder controlar la inflación y peor aún, a la incapacidad de poder implementar recetas o instrumentos que no hayan fracasado en el pasado.

Con estas señales al sector productivo, lejos se está de desincentivar actitudes inflacionarias, sino todo lo contrario, se ocultan incapacidades, prebendas y porque no negociados y corrupción como consecuencia de la ausencia de políticas sectoriales, de control y de fiscalización.

Ademas de expresarse en alerta y movilización, cerro diciendo “claramente se ve que el actual gobierno no aprendió nada de los errores del pasado. Afortunadamente los productores hemos aprendido, y no volveremos a cometer los mismos errores, expresaron desde CARBAP.

CRA: Es una medida inconsulta

Por su parte CRA (Confederaciones Rurales Argentina), expreso que “una vez más el campo no pierde su capacidad de asombro, cuando todos entendíamos que el cierre de exportaciones es una pésima medida, cuando todos sabemos que si no exportamos no ingresan divisas y cuando todos entendemos que este camino de cierre de exportaciones nos llevó al fracaso, increíblemente se vuelve a decidir lo mismo.

La entidad que reúne a más de 300.000 productores rurales en el país, recordó que “el propio Gobierno que recibe al Consejo Agroindustrial Argentino, en una mesa con todos los funcionarios de máxima responsabilidad para trabajar en pos de mayores exportaciones, una semana después decreta el cierre de la exportación de maíz, parece increíble, paro así funciona la Argentina y por eso está como está”, evaluó.

Medidas inconsultas como la suspensión de los DJVE para el maíz, no hacen más que minar la confianza y desgastar la interrelación mutua entre el sector y el gobierno. Se dinamitan los canales de dialogo abiertos y con buena capilaridad que funcionaron en este año de pandemia.

Esta medida atrasa, sumando incertidumbre al sector productivo, recetas ya perimidas con resultados desastrosos, que solo llevaron a la sojización extrema, y a la menor cosecha de trigo en 100 años, además de generar todo un sistema impuro de discrecionalidades y peajes.

El Gobierno tiene la potestad de ejecutar regulaciones, pero tiene la obligación de que las mismas sean virtuosas, generando producción y desarrollo, tiene la herramienta del dialogo, abierta para estos casos.

Por ultimo desde CRA analizaron que “terminando un año muy duro para todos, no esperábamos este golpe a la credibilidad de la relación entre el Gobierno y el sector productivo primario, una nueva pésima señal y el regreso al pasado más opaco del intervencionismo estatal.

Mesa de Enlace: «el propio Presidente Fernández nos aseguró que este tipo de medidas no volverían»



Habrá menos maíz a futuro como en su momento hubo menos carne y menos trigo, por eso, no debe asombrar que cada vez seamos un país más pobre.

Finalmente integrantes de la Mesa de Enlace criticaron duramente al gobierno. En una declaración, se quejaron de que una vez más no se les consultó y pidieron a los funcionarios que reflexionaran sobre el error que afectará a la producción, la adición de valor, las exportaciones y los consumidores.

“No queremos seguir perdiendo productores. No queremos que se tomen más medidas poco sofisticadas entre los gallos y la medianoche. Esperamos que el gobierno piense y se dé cuenta de que este no es el camino a seguir. Que están, una vez más, cometiendo un error que nos perjudicará a todos. Están a tiempo para arreglarlo. Esperamos que lo hagan”, dijeron los presidentes de Coninagro, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria y las Confederaciones Rurales Argentinas.

Y añadieron: “Creíamos que una vez que el propio Presidente Fernández nos aseguró que este tipo de medidas no volverían, no había más espacio para acciones no expresadas. Obviamente, el país y todo el interior productivo fueron engañados una vez más por una decisión que también genera una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena”.

Finalmente los representantes de los productores agrícolas indicaron que el 2020 fue un año muy difícil para el país y el campo: “En este momento, cuando los productores necesitan reglas claras, previsibilidad y apoyo del Estado para avanzar y superar los muchos problemas que ya tenemos y que se han visto exacerbados por la pandemia, este tipo de medidas son una contradicción en los términos”, dijeron.