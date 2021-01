Las exportaciones de carne vacuna de diciembre fueron casi de 49 mil Tns

El valor promedio de las exportaciones del mes fue muy inferior al de diciembre de 2019 aunque se recompuso levemente con respecto a noviembre de 2020. Las exportaciones acumuladas a lo largo del año pasado se ubicaron en volúmenes cercanos a las 897,5 mil toneladas por un valor de 2.710 millones de dólares.

De acuerdo a un informe del área de estadística y economía del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al último mes de 2020 alcanzaron un valor de aproximadamente 197,1 millones de dólares, resultando un 44,7% inferiores a los 356 millones de dólares obtenidos en diciembre del año 2019.

El precio promedio de exportación del mes fue significativamente inferior, (-31,1%) al observado a lo largo del duodécimo mes del año 2019. No obstante, el precio de diciembre de 2020 fue levemente superior (+1,2%) al de noviembre del mismo año.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, desde enero a diciembre de 2020, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 897,5 mil toneladas equivalente res con hueso, por un valor cercano a 2.710 millones de dólares.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de diciembre de 2020 totalizaron 48.965 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 197 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo fue de aproximadamente U$S 6.165 para los cortes enfriados sin hueso, y levemente superior a los U$S 4.130 para los cortes congelados sin hueso.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el año 2020 con aproximadamente 462 mil toneladas, seguido por Chile, 32,6 mil toneladas, y luego por Israel, 27,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo también fue China, que representa un (63,3%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (7,2%), Israel (7,0%), y Chile (6,8%).