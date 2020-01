La asamblea rural de Pergamino, rechazo las retenciones, un cese de comercialización y ajuste del Estado y de la política

Con la participación de más de setecientos productores y con la presencia de los presidentes de la sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, de CARBAP Matias de Velazco y por CRA Jorge Chemes junto a representantes de las entidades que integran la Mesa de Enlace Nacional como el presidente de FAA Carlos Achetoni, de la Mesa Provincial y local se llevó a cabo la asamblea de productores agropecuarios en el predio de la Sociedad Rural de Pergamino a la que también asistieron, legisladores nacionales y provinciales y gran cantidad de medios periodísticos.

De dicho conclave de productores rurales también asistieron la presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Graciela Vadillo, junto al vicepresidente Aldo Esteban y productores rurales de 9 de Julio que se sumaron a la asamblea abierta de Pergamino

Lo que se oyó

Durante los encendidos discursos se escucharon diversas expresiones de disconformidad por el tratamiento que el Gobierno de Alberto Fernández da al campo, fundamentalmente por la fuerte presión tributaria.

Por ejemplo, Jorge Chemes dijo que “sentimos que de a poquito nos están comiendo el capital. Con estas manifestaciones queremos que haya justicia. Debemos defender nuestra posición”.

Hugo Michetti, productor de Pergamino, a viva voz y en medio de un ensordecedor aplauso, pidió el cese de comercialización y pago de impuestos desmedidos.

Por su parte Martín Vivanco, dirigente de San Antonio de Areco, se lamentó diciendo que “estamos en un país donde al que produce lo combaten y al que no produce lo subsidian”.

A su vez Daniel Berdini, productor de Ramallo e integrante de Coninagro, dijo que “cuando yo era chico era un orgullo decir que éramos del campo, y hoy tenemos que mirar para otro lado, marcando de alguna manera el cambio de pensamiento social en los últimos años y que puede considerarse como un ejemplo de la ‘grieta’ generada en los últimos años.

También un productor de Salliqueló pidió presencia en las rutas, sin cortes, pero “para demostrar que estamos movilizados y que no somos zonzos”.

En tanto Jorge Steck, productor de Tres Lomas, se lamentó: “O producimos o pagamos los impuestos” mientras que Guillermo Gianazi de la filial El Triunfo de FAA, partido de Lincoln dijo: “Hay que pedir una audiencia con el Presidente de la Nación para resolver esta problemática impositiva”.

Por su parte Mario Llambías, productor agropecuario y ex presidente de CARBAP, CRA y ex integrante de la Mesa de Enlace expuso su experiencia del 2008. “La unidad del campo es lo que nos permitió esa primera etapa del voto no positivo. Pero el campo no tiene que estar solo, nos tienen que acompañar los otros rubros que serán afectados”, dijo el experimentado dirigente gremial.

Luego de un meduloso análisis sobre el estado de situación de la instauración de las retenciones nacionales y de la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires por parte de los presidentes de CARBAP y CRA, y con los ánimos caldeados de todos los presentes comenzó a sesionar la asamblea y luego de dos horas de deliberaciones reflejaron en este Manifiesto las mociones sugeridas:

Manifiesto de Pergamino

a) Ratificar la negativa rotunda a la aplicacion de retenciones

b) Pedido de cese de comercialización

c) Unidad de los productores y Mesa de Enlace Unida

d) Pedido unánime de ajuste del Estado y de la política

e) Definiciones del Gobierno nacional antes del 31 de enero de 2020

f) No innovar en medidas que ya han fracasado como ROE en trigo y maíz

g) Preocupación por la mirada sesgada de funcionarios hacia el produccion agroalimentaria

h) Abusos de algunos municipios en tasas y gravámenes sin contraprestación alguna y con cálculos alejados de la realidad.