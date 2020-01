Intentaron estafar al municipio de Bolívar en casi un millón de pesos

Desde la SUB Delegación Departamental de Investigaciones en función judicial Bolívar comunicaron que todo comenzó el 27 de diciembre de 2019 cuando una persona se presentó en la sucursal del Banco Provincia de Bolívar con la finalidad de realizar dos transferencias bancarias por $930.000 desde cuentas pertenecientes a la Municipalidad de Bolívar hacia cuentas de supuestos proveedores. El empleado bancario que lo atendió observó irregularidades no solo en la confección de los formularios, sino también en los sellos y firmas, por lo que ante la sospecha de que fuera un fraude decidió no realizar la transferencia y se comunicó con el área de Tesorería y Hacienda Municipal, para consultar acerca de la situación, con esta acción el personal del Banco Provincia constató que la documentación presentada era falsa, ya que en la municipalidad no habían emitido dichos documentos, detallo el Diario La Mañana de Bolivar.

En ese momento la persona que se había presentado a realizar la operación, seguramente sospechando que había sido descubierto, inició una comunicación telefónica y se retiró de la entidad bancaria.

Tras lo ocurrido la secretaria de Hacienda y el tesorero municipal radicaron la denuncia correspondiente en la UFI N° 15 de esta ciudad, aportando documentación y testimonios de personal municipal con lo que se dio el inicio a la investigación judicial para la cual se convoco al Jefe de la SUB DDI Bolívar, Comisario Inspector Ernesto Tassi y a la Jefa Distrital de Bolívar Comisario Liliana Pelle, con quienes se acordaron las respectivas pautas de trabajo a seguir y se ordenó que el Jefe de Operaciones de Investigaciones de la Sub DDI, Subcomisario Ezequiel Luna se haga cargo de la investigación junto al personal de los gabinetes investigativos.

La investigación se realizó con articulación de distintas entidades, ya que según lo que relatan en el comunicado de prensa existió una gran cooperación y compromiso de la gerencia y del personal de la Sucursal Bolívar del Banco Provincia, del área de seguridad bancaria de la misma entidad y también contaron con la colaboración del grupo de operadores del área Monitoreo de Cámaras de Seguridad de la Dirección de Protección Ciudadana Municipal, quienes trabajaron incansablemente logrando ubicar el vehículo utilizado por estas personas y el accionar en la vía pública del sujeto que se presentara en el Banco. En el transcurso de la investigación los detectives gracias a las entrevistas mantenidas con el personal del banco detectaron que habían existidos comunicaciones días previos al hecho, las cuales se habrían realizado con la finalidad de preparar el accionar, por lo que ante esta situación también se solicitaron informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) y se analizaron la totalidad de las comunicaciones telefónicas existentes en la ciudad de Bolívar durante los días previos y el día del hecho en cuestión en búsqueda de información telefónica de interés para la investigación.

La minuciosidad que requerían las tareas investigativas hizo que la misma se prolongara en el tiempo y que también los investigadorestuvieran que requerir de la participación de las DDI de San Nicolás y San Martín y de la Divisiones Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad de la provincia de Buenos Aires. El trabajo de las fuerzas policiales y la coordinación que llevo adelante la titular de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 15 de Bolívar, Dra. Julia María Sebastián logro obtener pruebas categóricas y de gran valor que advertían de que se trataba de una organización delictiva que venía planificando el hecho desde hacía tres meses. Los investigadores detectaron que cada uno de los integrantes de la banda cumplía distintos roles y funciones, ya que algunos eran los encargados de la obtención de información sobre las autoridades municipales y de los empleados bancarios encargados de las transferencias que el municipio realizaba, otras personas se dedicaban a confeccionaron los formularios y sellos falsos, también eran participes personas que cedían sus cuentas para recibir las transferencias los cuales estaban dispuestos a realizar extracciones inmediatas de los montos una vez acreditados y también eran participes las personas que se presentaron en Bolívar a concretar el hecho.

Toda la prueba colectada por los investigadores, a lo que se sumaron gran cantidad de informes Bancarios, y dictámenes periciales del Cuerpo de Peritos de la Asesoría Pericial Departamental Azul y el planteo llevado adelante por la Fiscalía, hicieron que el Juzgado de Garantías ordene la realización de múltiples ordenes de allanamientos que se llevaron a cabo en domicilios del Conurbano Bonaerense y en San Nicolás. Para realizar las requisas los uniformados de la SUB DDI Bolívar contaron con el apoyo de personal de la Comisaria de Bolívar, Grupos Operativos de DDI San Nicolás y DDI San Martín y de Grupos Tácticos del G.A.D. San Martín debido a la alta peligrosidad de las zonas en cuestión.

Las diligencias arrojaron como resultado la detención de dos personas mayores de edad que habrían tenido distintos roles en la organización, el secuestro de material informático y de comunicaciones que se presume se utilizan para la confección y/o falsificación de documentos y formularios, documentación vinculante a las cuentas destino de las transferencias, la camioneta utilizada en esta ciudad el día del hecho. También secuestraron armas de fuego tipo escopeta recortada y revólveres de distintos calibres con municiones para las mismas por lo que por esta situación se dio intervención a las fiscalías jurisdiccionales correspondientes.

Los detenidos serán indagados con el corres de las horas por las respectivas fiscalías intervinientes quienes resolverán junto a los juzgados de garantías su situación procesal. No se descartan la existencia de nuevos allanamientos y detenciones que se espera que se vayan dando como resultados de los análisis periciales de los elementos informáticos y telefónicos secuestrados.