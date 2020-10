Hoesé: “La directiva del Intendente es corregir el tránsito inmediatamente”

Tras el levantamiento de los controles en los accesos a la ciudad, los operativos de tránsito no han cesado. Para conocer más detalles de los mismos, Diario Tiempo dialogó con Marcelo Hoesé, Director de Tránsito y Seguridad de la Municipalidad de 9 de Julio.

«La realidad es que venimos de mucho tiempo sin poder hacer los controles rutinarios dentro de la ciudad”, comenzó mencionando Hoesé, y agregó “eso hizo que se desordenara un poco el tránsito, que lo vemos a diario, con vehículos, mal estacionados, o en rampas para discapacitados. Estamos tratando de corregir ese tipo de cosas, y para todas las otras que surjan, tenemos abocado todo el personal en las calles, trabajando conjuntamente con la policía, porque la directiva del Intendente es corregir el tránsito inmediatamente”.

En otro pasaje de la charla, el Director se refirió a las problemáticas que van surgiendo, “por ejemplo, con las agencias de autos tenemos el inconveniente que colocan los coches en la vereda y eso está prohibido. Nosotros tramos de persuadirlos para que no cometan estas infracciones, el acta es el último recurso”, señaló y aclaró “la idea no es hacerles una multa y perjudicarlos económicamente. El objetivo es que lo corrijan. En algunos casos lo logramos, en otros no”.

Hoesé destacó “el apoyo de la policía, que nos ayuda continuamente para poder hacer controles, además de los aleatorios que realizamos en los ingresos a la ciudad, para que no se pierda esa costumbre de tener un permiso para poder ingresar. Los hacemos en distintos horarios, mañana, tarde y noche, en los accesos Presidente Perón y en el de Avenida Urquiza, tener un panorama de quiénes ingresan y porqué motivos a la ciudad”.

“En materia de seguridad está la policía trabajando en un montón de hechos que vamos a tener resultados en poco tiempo, estamos esperando que la justicia se expida rápidamente con un par de órdenes de allanamientos, que tienen que ver con hechos acontecidos”, informó el funcionario.

Consultado sobre los controles de los motovehículos, nuestro interlocutor indicó “Tenemos previsto comenzar en estos días con esos controles, pero antes debemos avisarles a los vecinos que corrijan algunas actitudes, que usen cascos, que cumplan con las medidas preventivas de la pandemia. La idea no perjudicar a alguien, sino corregir. Obviamente que hay situaciones que no se pueden salvar, como la falta de casco, la presencia de dos o tres personas arriba de un motovehículo, todo eso es materia a corregir, asi que que le pedimos a los vecinos que lo corrijan, porque no tenemos la intención de salir a hacer multas, sino no les avisaríamos. Ojalá no tengamos que hacer ninguna multa”.

En otro tramo de la charla, el Director de Tránsito y Seguridad se refirió a las licencia de conducir. “Hace unos días comenzamos con las renovaciones, que muchas personas la necesitan para trabajar, y ahora tenemos la esperanza de poder ampliar con quienes tenga que sacar por primera vez la licencia. Teniendo en cuenta que son muchos, estamos evaluando la capacidad que tenemos para poder afrontar esto y de ser posible, empezaríamos lo antes posible”, explicó y detalló “la renovación es más sencilla, pero para la obtención de la licencia es más complicado el examen y hay muchos interesados”, y aclaró “con respecto a los carnet vencidos, tenemos la tranquilidad que hay una prórroga de un año, eso nos da tiempo para renovarlos”.