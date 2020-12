Grigera Naon: “Este año vamos a llegar con una exportación de 900.000 tns de carne vacuna”

En el marco de un año signado por la pandemia del covid-19, nuestro país ha sido capaz de responder en la producción de alimentos y en ese marco cumplir con los compromisos internacionales gracias a sus cadenas, y en ese orden uno de ellos es la carne vacuna.

Al respecto el Ing. Juan José Grigera Naon, quien asumió recientemente como presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), sostuvo en dialogo con El Regional Digital que la producción de carne en nuestro país no se detuvo, y como bien se conoce China es una aspiradora en este momento, hemos mantenido las exportaciones no solo a ese país, incluso este año vamos a llegar con una exportación a 900.000 tns. de carne vacuna, y si bien las acciones internacionales de promoción en ferias alimentarias no se han podido cumplir, si se pudo recién el mes de noviembre, siendo Argentina el único país con presencia propia de consejeros del IPCVA, subrayo y agrego, sin dejar de estar presentes en redes sociales en el consumidor chino.

Grigera Naon, resumió que nuestra industria frigorífica y productores no desatendieron otros mercados como la Unión Europea, buscaron ampliar el envió de carnes a Estados Unidos, fortalecer Japón y al consumidor interno de nuestro país.

Cabe destacar que nuestro país inicio desde el 2016 un proceso de reinsercion de sus carnes vacunas en el mundo, partiendo de 200.000 tns que vendía, a una exportación actual que se multiplica por cuatro, y en ese marco ganando el mercado norteamericano.

Según Grigera Naon «esto fue posible porque hay un productor pecuario dispuesto a seguir invirtiendo, es una realidad y el mismo no ha bajado las manos en su producción, incluso con algunas dificultades, además de adecuarse este año a protocolos, como así también la industria para no interrumpir el abasto de carnes», indico.

Año 2021

En otro orden Juan José Grigera Naon, productor agropecuario en el partido de 9 de Julio y representante de Sociedad Rural Argentina en el IPCVA, adelanto que ya está diseñado el trabajo de promoción del año 2021 con jornadas a campo (dijo que si hay alguna propuesta del partido de 9 de Julio se atenderá con mucho gusto), las que habrán de iniciarse en febrero próximo, además de seguir con las actividades fuera del país.

Visión y desafío de la carne vacuna

En su visión el nuevo presidente del IPCVA con basto conocimiento en el mundo ganadero y de carnes, describió que la Argentina tiene aspectos muy positivos a la hora de producir carnes donde se tiene a un productor que apuesta fuerte en tecnología, genética, pasturas, sanidad, nutrición, asesoramiento, y eso es valor agregado, que por ende hay que reconocerlo. Mientras que en la otra punta esta la industria frigorífica, quien al revés de una industria automotriz, donde su valor agregado es armar las partes, en la cárnica es como se desarma esa media res en atender a los diversos mercados para colocar esas partes, grafico.

Finalmente Grigera Naon puntualizo que no debe olvidarse que el país debe mejorar los porcentajes de destete como así también el peso de faena bajo en comparación con otros países, son dos puntos a mejorar, remarco.