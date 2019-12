Fernández: “El campo no tiene que ver un agresor en el Gobierno, tiene que ver un socio”

El presidente Alberto Fernández se refirió al campo y al aumento de las retenciones, tanto por decreto como por la ley. En momentos donde los productores se están movilizando, el mandatario pidió que no vean al Gobierno como un agresor.

En este sentido, Fernández expresó en una entrevista en TN: “Ellos (por el campo) no tienen que ver un agresor en el Gobierno, tienen que ver un socio que los ayude a producir y exportar porque es lo que necesita Argentina”. Además, sostuvo que con la 125 ya aprendió y no comete “dos veces el mismo error”.

Por otra parte, sostuvo: “El campo no es un problema para nosotros, tiene que ser parte de la solución y lo es”. Pero aclaró que en este contexto fiscal se le está pidiendo un esfuerzo tal vez mayor del que esperaban, pero “un esfuerzo al fin”.

Las movilizaciones de productores contra las medidas tomadas por el Gobierno se llevarán a cabo este viernes. Grupos autoconvocados organizaron un tractorazo que finalizará en Rosario.

Ante este escenario de tensión, Fernández argumentó: “Yo no quiero desalentar al campo, por eso les he garantizado que los pequeños productores tendrán un sistema de reintegro que no los haga pagar como lo hizo la 125”. Y volvió a recalcar que él ya aprendió de la 125.

Además, se mostró satisfecho con la reunión que mantuvo con la Mesa de Enlace. “Cuando nos reunimos con el campo les garanticé que vamos a trabajar, ellos vinieron con un plan muy ambicioso en materia cárnica, me encantó y ya lo estamos trabajando”, aseguró el Presidente. Confirmó que el ministro Basterra de Agricultura, Ganadería y Pesca está trabajando en el proyecto presentado al igual que están trabajando para que el campo sea un socio del Gobierno.