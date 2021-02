En Carlos Casares aseguran que en el hospital se vendió una bebe y la devolvieron por labio leporino

La primera información sobre la venta de una bebe gano los pasillos del hospital y trascendió a la redes sociales: «che sabías lo del la bebe abandonada y vendida en Pediatria» y no tardo en llegar a los medios que por supuesto como son adherentes a la gestión Torchio no informaron nada.

Cuando Nueva Imagen comenzó a investigar pudo saber que la madre biológica vive en Carlos Casares, pero no es nacida en nuestra ciudad. Quedó embarazada y desde que se enteró se propuso no hacerse cargo porque no estaba en condiciones para criar una bebe. Así fue que lo empezó a ofrecer mientras la criatura crecía en su panza. Una médica de Junín se entero y se puso en contacto con esta mujer y combinaron la suma de 300 mil pesos mas los gastos para un embarazo sano.

Pero no todo salio como se esperaba. El parto se adelanto y en lugar de nacer en Junín como estaba previsto, nació en el hospital de Carlos Casares. Igual la medica de Junín vino a buscarlo, pero duro poco la nueva familia de la bebé. La nueva madre adoptiva la devolvió poco después porque vino de fabrica con «un problemita»: tenía labio leporino.

La medica juninense dijo que no la quería y no se la iba a pagar porque había nacido defectuosa. la madre biológica tampoco la quizo y la criatura quedó abandonada en el sector de Padiatría del hospital. estuvo como tres meses sin que nadie se haga cargo de ella.

Por fin hace unos días vino una tía de sangre por parte de la madre y se la llevó. Todos sabían que la bebé estaba vendida porque la misma madre lo comentó cuando fue internada para el parto prematuro: «qquedense ustedes, yo na la quiero» dijo la madre antes de marcharse.

