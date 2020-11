El Intendente de Alberti decidió prohibir que en 30 mil hectáreas no se pueda producir ganadería

“Ahora nos corrieron del eje a los fumigadores y se las agarraron con los animales, les molestan las vacas, en Alberti, criaderos de cerdos, hicieron una ordenanza que es un mamarracho”, puntualizo en un audio el secretario de la Sociedad Rural de Alberti, Juan Zunino.

Es que el Intendente de Alberti, German Lagos a través del bloque de concejales del Frente de Todos presento una iniciativa que limita la producción de ganadería vacuna, cerdos, ovinos y hasta de aves, sin embargo “habilito un criadero de pollos con cuatro galpones a 7 cuadras de la plaza central”, describió Zunino en dialogo con El Regional Digital.

El productor que no sale del asombro describió que existe una ordenanza que pone un límite de un animal vacuno por hectárea a 300 metros de un centro urbano o escuela, o un curso de agua para que no se instale un feedlot, es entendible, reflexiono el productor en comunicación telefónica; pero ahora de manera inconsulta establecieron que en 5.000 metros solo puede realizarse según la ordenanza presentada por el Intendente Lago, la producción de un animal vacuno o porcino por hectárea, o 5 animales ovinos, y lo que causa mucha risa, es no más de 25 gallinas por hectárea, Además también se amplía la distancia de 1.500 metros de un curso de agua, ya que si tienen más de esa cantidad por hectárea se lo considera producción intensiva, explico a este Portal.

“Alberti cuenta con 110.000 hectáreas productivas y de avanzar con esto, son 30.000 has. Donde no se podrá producir ganadería, esto afecta a más de 100 productores, en su mayoría pequeños ganaderos” informo y agrego “ya varios de ellos al no poder hacer agricultura por las limitaciones de aplicaciones establecidas por ordenanza municipal, habían invertido en pasturas y manejo ganadero, si esto se cumple, estimo que será menos trabajo para los veterinarios, alambradores, y menos inversión, advirtió.

Hoy el distrito cuenta con 44.000 cabezas ganaderas, sin dudas van a quedar muchas hectáreas improductivas.

La ordenanza fue votada el martes 24 /11 por la mayoría que tiene el Bloque que representa al Intendente German Lago quien aduce se realiza por razones de salud pública y protección del medio ambiente.

Sobre el proyecto la concejal Silvina Vacarezza y presidente del Bloque de JxC informo que rechazaron la iniciativa ya que no se aceptaron las recomendaciones, ni se consultó a las entidades o veterinarios como en otra oportunidad sucedió.

Según contó el productor también esto preocupa porque dentro de ese radio impuesto se encuentra una Escuela Agro técnica que tiene tambo, ganadería de carne, cerdos y aves, no sé cómo explicaran esto, porque los limitan, subrayo Zunino que adelanto esta noche se reunían con el Circulo de Veterinarios.

Las 30 mil has. en las que se prohíbe producir, el productor explico que además de la ciudad cabecera se cuenta con cuatro localidades y el partido es cortado de manera transversal por el Rio Salado al que se suma el rio Saladillo y una gran cantidad de cañadas. El curso del rio Salado es de 75 kilómetros en el partido y el Saladillo tiene unos 25 kilómetros, cuando se suman las cañadas son otros 25 kilómetros.

Finalmente adelanto que el próximo lunes 30 los productores del distrito se movilizaran a las 9 de la mañana al Palacio Municipal de Alberti donde van a solicitar una audiencia con el Intendente Lagos y Concejales y que nos expliquen porque lo hicieron y eliminen esta barbaridad que están cometiendo, no sé si lo hace por desconocimiento, confusión o bajada de línea, puntualizo.