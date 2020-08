El Gobierno relanzo el programa de viviendas Procrear

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes (04/08) el relanzamiento del plan Procrear, horas después de que se anunciara el acuerdo con los bonistas en el marco de la renegociación de la deuda. «Es un día de tranquilidad, sentimos que avanzamos«, dijo al respecto.

Tras el acuerdo alcanzado con los bonistas, el Presidente dijo que el país «ha recuperado autonomía para poder destinar recursos para que los argentinos puedan tener su vivienda y los empresarios puedan acceder al crédito».

«El objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. Para la Argentina el acuerdo significa 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en próximos 10 años», dijo el Presidente al encabezar en Olivos el relanzamiento del programa ProCreAr.

El Procrear tendrá líneas de créditos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas con el objetivo de reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional.

El programa Procrear dispone otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación de viviendas como así también préstamos para la construcción de 44.000 nuevas casas, a la vez que serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país con el fin de que se construyan inmuebles en terrenos fiscales ociosos.

El programa consiste en una inversión de $25.000 millones específicamente para los créditos de refacciones y fue presentado públicamente por el presidente Alberto Fernández, en un acto en la residencia de Olivos, junto con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; y la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta.

El programa, a cargo de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, tendrá nueve líneas de préstamos (entre hipotecarios y personales). Dentro de los créditos personales, se encuentran las líneas de Microcréditos, Mejoramientos Refacción, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables.

En tanto, las de créditos hipotecarios se dividen en Desarrollos urbanísticos, Desarrollos habitacionales, Construcción, Ampliación y Lotes con servicios.

Asimismo, la nueva modalidad del plan amplía el rango de los requisitos que necesita una familia para ingresar al programa con el fin de que puedan calificar familias monoparentales y de bajos recursos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ya dejó abierta desde este martes en su página web (argentina.gob.ar/habitat) la inscripción para las dos primeras líneas: Microcréditos y Mejoramientos Refacción.

# Requisitos para acceder al Procrear:

-El grupo familiar deberá contar con ingresos en blanco de entre 2 y 4 salarios mínimos.

-Los solicitantes deben tener entre 18 y 55 años, al momento de inscribirse tienen que estar alquilando y no tener créditos pendientes.

-No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos años.

-No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante el último año.

-No tener bienes inmuebles registrados a nombre del solicitante o cualquier miembro del grupo familiar, ni como propietarios o copropietarios.

Cuándo arranca la inscripción:

La inscripción se realiza a través de la página oficial de PROCREAR, que estará disponible próximamente. Para comenzar se necesita el CUIL y la clave de Seguridad Social. En caso de salir seleccionado para recibir el crédito, se enviará un mail de confirmación y los documentos que necesiten.