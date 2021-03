El Futbol Senior de 9 de Julio tuvo su prueba de fuego en Tandil

Un fin de semana a puro fútbol fue lo que dejó la Copa Nacional de Campeones del fútbol Señor en otra edición en la ciudad de Tandil, donde tuvo la participación de 4 equipos de 9 de Julio en las distintas categorías.

Con un nivel muy parejo y una organización muy bien realizada con algunas dificultades en cuanto al reglamento no muy claro, y con más de 50 equipos participantes.

En la categoría mayores de 35 años participaron los chicos de 9 de Julio FC no pudiendo clasificar a las distintas copas con un nivel alto de equipos.En la categoría mayores de 40 el Señor de 9 de Julio clasificado primero en la zona teniendo que jugar cuartos por copa de oro decidieron no presentar el equipo debido a que en mayores de 45 habiendo terminado primero en su zona de 3 y por una falla total en el reglamento los dejaron afuera de la copa de Oro lo cual hicieron el reclamo correspondiente y no pudieron revertir el grabe error de los organizadores.En categoría mayores de 40 gran torneo del Fortin metiéndose entre los mejores 4 equipos de 14 participantes perdiendo la semi.Y en mayores de 45 años brillante campeonato del FC Libertad llegando a la final con alguna bajas por lesión dejando todo en la cancha ante un justo campeón equipo de Corrientes en el resultado final de 2 a 0.

Informe y foto: Martin Rafaelli