Diputados dio media sanción a la Emergencia Turística en la Provincia y aprobo la Ley «Donante de Plasma»

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción esta tarde a la Emergencia Turística en el territorio bonaerense, una iniciativa presentada por la legisladora tandilense Melisa Greco, de Juntos por el Cambio.

Greco destacó la importancia de «haber amalgamado ideas y logrado un consenso para favorecer a un sector importante como el turismo».

También destacó «la importancia del turismo y la gastronomía, que nos tiene que interpelar para pensar soluciones legislativas que genere herramientas para ayudar a quienes se ponen esta actividad al hombro y contribuir al desarrollo de cada región».

«El turismo no es meramente un servicio, sino un sector estratégico en la economía», sostuvo, añadiendo que «tenemos que estar nosotros acompañando con herramientas que ayuden a quienes encararon esta actividad».

La diputada María Elena Torresi (Cambio Federal), por su parte, expresó que «cada persona o asociación que tenía una problemática se relacionó con la Legislatura para pedir lo que hoy estamos logrando en consenso».

Acto seguido, Natalia Sánchez Jáuregui (unibloque Partido FE) cuestionó algunos puntos, como el referido a los beneficios impositivos, pidiendo no dejar de tener en cuenta a los trabajadores de estas actividades, además de a los empleadores.



Por su parte, María Laura Ricchini (Juntos por el Cambio) destacó la importancia del proyecto, y sostuvo que «el turismo ha sido el sector màs golpeado por la pandemia, ya que desde el día 1 tuvieron que cerrar sus puertas y hasta hoy no pudieron trabajar».

Destacó la incertidumbre que les genera a los empresarios «no saber si van a poder sobrevivir a la pandemia, y puntualizó que un caso puntual es no saber la fecha en que van a poder volver a trabajar, cómo adaptarse a la nueva normalidad y cuándo podrán acercarse a los niveles de actividad previa a la pandemia».

Ricchini remarcó que «la pospandemia nos presenta un futuro preocupante, y son las pymes y los trabajadores los que van a salir adelante, por eso debemos poner el mayor esfuerzo para que no queden en el camino».

«El turismo representó el 7,2% de la generación del PIB y ocupa a casi 200.000 personas, por lo que debemos generar herramientas para acompañar su recuperación», añadió.

A continuación, el titular de la comisión de Turismo de la cámara baja, Marcos Di Palma, aseguró que «veníamos de una epidemia anterior y ahora una pandemia, en clara crítica a la gestión anterior».

Di Palma aseguró que «muchos creen que la Provincia es la Costa Atlántica, sino que tenemos la costa del río, Tandil, Bahía Blanca, y un montón de lugares donde la están´pasando mal».

En tanto, Germán Di Cesare (FdT), exintendente de General Alvarado, apuntó a la gestión de Cambiemos, asegurando que «año tras año la cantidad de gente que viajaba a zonas turísticas era menor», destacando que en la última temporada hubo un repunte gracias a las políticas de la gestión nacional y provincial.

El exalcalde de la costa atlántica compartió, además, su confianza en que «va a haber temporada (de verano) para todos”.

La iniciativa aproba apunta a la «implementación de medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística, en el marco de las leyes de emergencia N°15.165, N° 15.174 y N° 15.178.

Diseñar e implementar, en forma conjunta con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, un régimen de beneficios impositivos que podrá incluir condonación de deudas fiscales, postergación de vencimientos de impuestos y tasas provinciales, rediseño de agenda de vencimientos y regímenes especiales para el pago de obligaciones impositivas, entre otros».

Asimismo, el proyecto de la diputada opositora contempla «Coordinar con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento y reactivación de la actividad turística. Otorgar subsidios de acuerdo a los criterios que la misma considere. Coordinar con el Estado Nacional políticas conjuntas y/o complementarias, que tengan como objetivo contribuir al sostenimiento y reactivación de la actividad turística en la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, entre los alcances de la norma quedan incluidas «todas las personas físicas y jurídicas que tengan como actividad principal alguna de las actividades comprendidas en el Anexo I de la Ley Nacional N° 25.997, 1. Actividades directamente vinculadas con el turismo. En Actividades vinculadas directamente con el turismo: Servicios de alojamiento, Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales similares, agencias de viajes, entre otras. Actividades vinculadas indirectamente con el turismo :Gastronomía.Servicios de cafés, bares y confiterías. Servicios de restaurantes y cantinas, entre otras».

Además, la Cámara aprobó el proyecto del diputado Federico Otermín que instituye el 7 de agosto como el “Día del Donante de Plasma», en homenaje a la doctora Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, recientemente fallecida.

Luego fue el turno de uno de los proyectos que negoció en la previa la bancada del Frente de Todos, para reglamentar el trabajo de los terapistas ocupacionales. El proyecto de Ley de la exdiputada Lucía Portos de Ejecricio Profesional de la Terapia Ocupacional fue aprobado por la Cámara Baja.

#Ahora | Se aprobó el proyecto de ley que instituye el 7 de agosto como el “Día del Donante de Plasma", en homenaje a la doctora Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, recientemente fallecida. pic.twitter.com/WLGeojP34K — Diputados BA (@HCDiputadosBA) August 20, 2020

En este sentido, la diputada de Juntos por el Cambio Maricel Etchecoin manifestó que «la falta de regulación traía fuertes problemáticas: era imposible habilitar lugares de trabajo o articular con otras disciplinas de la salud. Imposibilidad de ejercer cargos públicos en el Estado. Es muy importante que hoy podamos avanzar en esto, para poder generar convenios con obras sociales. Esto va a evitar la precarización laboral y potenciar la labor de los terapistas ocupacionales. Vengo a celebrar que podamos dar media sanción a esta ley tan postergada».

En tanto, la legisladora del Frente de Todos Débora Indarte expresó: “Es un día histórico para los terapistas ocupacionales, pero también para los bonaerenses. Es una actividad socio sanitaria que trabaja en el ámbito de la salud, con grado universitario y es reconocida internacionalmente. En la provincia tenemos 6 mil terapistas. Y la rige una ley de 1936, Enhorabuena que estamos actualizando esto. Es una demanda de muchos años. Que viene a otorgar derechos para que dejen de estar en estado de precariedad. Estamos garantizando las condiciones laborales de los terapistas ocupacionales. Les damos mejores condiciones laborales, permitimos la colegiación. Siempre es bueno legislar derechos y condiciones dignas de trabajo. En momentos históricos es importante sancionar leyes que son una lucha histórica».

Asimismo, la Cámara de Diputados reconoció a los jardines y establecimientos de primera infancia como un sector fundamental de la economía del cuidado. La iniciativa fue promovida por la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz, con el objetivo de dar una respuesta urgente a la crisis que atraviesan los jardines y maternales de la provincia, fue aprobada hoy en la cámara baja.

El proyecto de resolución solicita reconocer a los jardines de primera infancia y a todas las Instituciones -de gestión estatal, privada, cooperativa y social- que realizan tareas educativas y de cuidado de niñas y niños entre los 45 días y los 5 años, como un sector fundamental de la economía del cuidado dentro del sistema educativo provincial, que debe ser especialmente protegido en el actual contexto de pandemia.

La reforma judicial se coló en el debate legislativo

«Es una Reforma inoportuna, teniendo en cuenta el orden de prioridades que nos toca este año. El gobierno ha tomado con buen sentido y lógica medidas para combatir a la pandemia. Respecto de la metodología han confeccionado un comité de expertos, al igual que la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que nos digan cual es el plan a seguir y cómo hemos aprendido de la experiencia en caso de tener un rebrote. Así lo han hecho otros países. En este orden de prioridades debemos seguir analizando los efectos adversos de la pandemia», arremetió el diputado de Juntos por el Cambio, Guillermo Sánchez Sterli.

Sentenció el legislador: «Sería lógico sumar un comité de educación o economía y empleo, producción y seguridad. Pero no. El gobierno ha convocado un comité de expertos en Derecho, que no ha sido el autor de la ley que entró en el Senado. Este proyecto trae intereses oscuros y nos va a encontrar plantados y firmes para defender la salud del sistema democrático».

Fuerte reclamo al gobierno provincial

El legislador provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, le reclamó hoy en la sesión de la Camara de Diputados bonaerense, respuestas al gobierno de Axel Kicillof y a la bancada del Frente de Todos, ante la falta de explicaciones sobre las demoras y la falta de entrega de medicamentos oncológicos por parte del Ministerio de Salud provincial, en medio de la pandemia por el coronavirus. Desde el oficialismo que conduce la Cámara baja se negaron a incorporar a tratamiento sobre tablas el proyecto de solicitud de informes propuesto por el «lilito» para que desde la cartera de salud que conduce Daniel Gollan se de una explicación formal sobre este tema.

«Estamos haciendo este reclamo no solo porque no nos han respondido por los canales institucionales que hemos utilizado, sino también porque lo hicimos en forma directa al ministerio y nunca, ni siquiera, nos respondieron con un acuse de recibo. Algo que debería preocuparnos a todos los bonaerenses, sobre todo a quienes tenemos la responsabilidad de representarlos y mucho más aún, en aquellos que repiten hasta el hartazgo el latiguillo de que la salud está por encima de la economía. En aquellos mismos, que celebran el hecho de que ahora tengamos ministerios de salud, pero no responden a una cuestión tan grave como esta, teniendo un estructura enorme para hacerlo», añadió el legislador opositor.

Tensión en el final con la referencia a la marcha del lunes

Tras una larga exposición de la diuptada Susana González sobre la deuda externa contraída en la gestión anterior, el presidente de la bacada de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, reclamó que se cumplan los 5 minutos pactados en la reunión de labor por orador. Luego, afirmó que “Vemos que el gobierno no toma nota y lo vemos en los diputados también. Yo no fui convocante ni participé de la marcha, pero veo que hay un hartazgo en la sociedad que se manifiesta en el marco de una pandemia. Donde cuando hablamos de desempleo el gobierno decide avanzar sobre la propiedad privada, cuando necesitamos seguridad el gobierno libera presos, cuando necesitamos una justicia independiente, el gobierno avanza en una reforma judicial. Vemos que el gobierno lo único que hace es descalificar. Le voy a pedir al gobierno que escuche y tome nota de lo que está pasando».

Asimismo, el legislador radical apuntó: «Nosotros vamos a trabajar por una sociedad más segura, donde haya fuentes de empleo y haya una justicia independiente. Celebro que hoy estemos acá y hayamos acordado algunos proyectos que hacen que estemos cerca de la gente, como por ejemplo el de la emergencia turística. El turismo es una fuente de ingreso decisivo para la economía bonaerense. Le agradezco al oficialismo que le haya dado media sanción. Es un paso importante para morigerar el impacto negativo que esta parálisis económica trae al sector. Es imprescindible que instemos a que los Concejos Deliberantes de los 135 municipios en la medida que puedan saquen ordenanzas semejantes».

A su turno y para cerrar el debate, el titular del bloque oficialista, Facundo Tignanelli chicaneó primero a Abad por lo del tiempo, hizo referencia a que los desmanejos durante los gobiernos de Macri y Vidal no se podían explicar en 5 minutos. Después, arremetió: «La marcha del 17 de agosto la han planteado desde Juntos por el Cambio y reivindicaron a san Martín. Lástima que no lo hicieron cuando fueron gobierno, que Macri le pidió disculpas al Rey de España. La coherencia de la que hablamos es que nada es más secundario que una bandera política cuando está en juego el futuro de todos los argentinos. Lamento que el partido radical se deje conducir por un tipo como Fernando Iglesias. Fue una marcha opositora y no está mal. Es bueno cuando se sincera el debate. No fue una marcha por la reforma judicial».

En la misma sintonía, el diputado kirchnerista señaló: «Si los médicos dejan la vida en cada hospital, ¿es necesario hacer una movilización de estas características? Tenemos que tratar de ser coherentes con lo que planteamos. Tenemos responsabilidades frente a la población, no podemos decir cualquier cosa. Están saliendo a buscar votos y tratar de desgastar y debilitar a un gobierno. Es más que necesaria una reforma judicial, o por lo menos empezar a discutir la Justicia en la Argentina. Ustedes cuando fueron gobierno hicieron una a las patadas. Que vengan a decir ahora que la justicia no es una urgencia, no es la percepción de muchísimos bonaerenses».

Por último, Tignanelli sentenció: «Ustedes se abstuvieron en la ley de asociaciones civiles, nosotros no hacemos eso, cuando discutimos problemas de la gente no ponemos banderas en el medio. El 24 de marzo había 385 contagiados. Todos coincidieron en que era una peligrosidad absoluta movilizarse para recordar esa fecha tan importante. Ustedes con más de 295 mil contagios convocaron a toda la sociedad a que salga a la calle a pelear por la libertad de no se entiende qué. seamos responsables. No puede irse la vida de los argentinos en tratar de ver qué ventaja corta se puede sacar. Estamos enfocados en salvar vidas. Eso es lo que apoyaban ustedes en marzo. Volvamos a tomar ese camino».

Fuente: La Tecla – foto Twt