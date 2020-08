De qué depende que 9 de julio tenga su «Banca Ciudadana»

En la última sesión del Concejo Deliberante de 9 de Julio del mes de junio, volvió a comisiones la documentación que trata sobre la creación de la figura de “Banca Ciudadana”, un proyecto presentado en el HCD, en noviembre 2018 por el Bloque Frente de Todos, cuya autora es la Concejal Julia Crespo. La vuelta a Comisión obedeció a un pedido del Bloque Juntos por el Cambio, que pidió evacuar algunas dudas e introducir cambios.

Durante estos casi dos meses, el proyecto se trabajó en la Comisión de Legislación y Reglamento del HCD por lo que se espera que hoy miercoles en la reunión de dicha Comisión de trabajo, apruebe por mayoría. De no ser así, una fuente del Bloque FdT adelanto que saldría por minoría, si no cuenta con el voto de Juntos por el Cambio, por lo que podría peligrar que 9 de julio no cuente con la herramienta de “Banca Ciudadana”, adelanto la fuente.

La figura de Banca Ciudadana le va permitir al vecino poder exponer una situación, claro siempre y cuando la Presidencia del Concejo y de la Comisión de Legislación y Reglamento lo autorice.