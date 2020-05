Crisis económica por covid-19: Dejan su rivalidad y juntos buscan una salida

En el mundo futbolero opinan que el fútbol tardara en volver, pero en las Comisiones Directivas de los clubes no les preocupa tanto ello; están metidos en como afrontar los gastos fijos que cada uno tiene, y esto lo hicieron saber en una rueda de consultas que emitió El Regional Digital, donde coincidieron en decir que están altamente preocupados por lo que les toca enfrentar y es para todos por igual, aseguran.

Situación

Todos coincidieron que abril les fue difícil pagar los sueldos, no pueden salir a cobrar las cuotas de socios y quienes los hicieron fue mediante sistema pago online. Saben que por las disciplinas deportivas no pueden cobrar por algo que no prestan y apelan a la buena voluntad de los socios, o en tal caso son las sub comisiones las que se encargar de ver como costear los gastos de los profesores, quienes devuelven en algunas disciplinas actividades virtuales para los deportistas.

Reunión con Barroso

A todo esto en los últimos días, por iniciativa de Club Libertad, los clubes iniciaron un contacto entre si para conocer su situacion y se vieron que a todos les pasaba lo mismo, por lo que analizar formas de encontrar estrategias y fortalecerse.

El presidente del “lagunero”, Sergio Arenas, detallo a ERD, que cada uno expreso sus preocupaciones por el impacto económico que les genera el covid-19 y sus dificultades. Lo hacen en reuniones de la plataforma Zoom donde con un temario antes acordado, han contado sus penurias y estrategias, y coincidieron en pedir una audiencia con el Intendente Mariano Barroso, la que será el próximo miércoles 6 y donde presentaran un protocolo para que se habilite la salida de sus cobradores.

Básicamente, al menos los consultados enfatizaron a El Regional Digital que esperan poder contar con la excepción de salir a cobrar sus cuotas societarias. En algunos de los casos pagaron el sueldo a la mitad en marzo, no cubrieron abril, y en mayo no saben qué hacer. En el global los clubes de fútbol del partido de 9 de Julio ocupan de manera fija más de 50 empleados entre administrativos, cancheros, utileros y parqueros, hay clubes que tienen que afrontar solo en sueldos mas de 200.000 pesos, otros una suma mucho más chica, sin contar impuestos, luz, gas, cargas sociales.

Por los clubes

Club Atl. Quiroga

En Facundo Quiroga, cuyo Club este 1 de mayo cumple 103 años, “los sueldos de abril os hemos pagado en su totalidad, este mes estamos analizando y en lo que viene también después del comunicado que saco el Consejo federal, es como seguir con el tema sueldo ya que no tenemos actividades deportivas hasta mediados de Septiembre mínimo”, detallo Facundo López, presidente de la institución quirogense y agrego que “la cuota social si la estamos cobrando”.

Club Social y Deportiva Dudignac

Desde Dudignac, informaron que la cuota de socio no se está cobrando, por dos razones, es mediante una cobradora y no está autorizado y desde el Club prioriza la economía de las familias socias, y si acuden a que las familias puedan sostener el pago de las actividades de las disciplinas, además buscamos un permiso especial para cobrar, ya que por transferencia la cuota es muy simbólica, detallo Eliana Dramisino, integrante de Comisión Directiva. “Se pagaron los sueldos con fondos de reserva del Club”, afirmo y reconoció que la situación es crítica, complicada, porque además se trata de cumplir con el pago de los servicios, de la LNF, se hará difícil el sostenimiento si esto sigue un tiempo más, advirtió.

Libertad

Desde el Football Club Libertad, su presidente Sergio Arenas, también sostuvo que la situación se empieza complicar, en nuestro caso contamos con seis personas a las que se les paga un sueldo y nos vemos muy limitado ya que se utiliza sistema de cobranza persona a persona. En la reunión que hemos pedido con el Intendente, le llevaremos una propuesta que brinde la seguridad de las personas, informo.

Club y Biblioteca Agustín Álvarez

Desde el Rojo del Palomar, en la entidad informaron en lo que refiere a sueldos, marzo lo pudimos pagar, no así el mes de abril, informo Alberto Mari, presidente de la institución.

En cuanto a recursos hay cero ingresos, ya que al no poder salir la cobranza se hace difícil, e informó que a la reunión con Mariano Barroso irán cuatro clubes con la inquietud de todos los clubes, dijo a El Regional Digital.

Club Atlético San Martín

En la institución “Santa”, informaron “hay una situación muy preocupante y alarmante, ya que los clubes de barrio, como San Martín, subsisten por el aporte de sus socios con la cuota social y de actividades en las disciplinas deportivas o de alguna rifa o bono de contribución, para cubrir sueldos y gastos fijos, expreso su presidente José Mignes.

En San Martín previendo lo que se avecina, en la primera semana de abril largaron una campaña interna entre socios y las disciplinas generando un sistema de cobranza home banking y mediante un video con la persona del propio Mignes, se hace el expreso pedido del aporte de la cuota.

Club Deportivo San Agustín

Desde el Deportivo San Agustín, su secretario, Pablo Arbelaiz reconoció que se hace complicado para pagar. Solo se pagó el 50% de marzo, el cuello de botella está en la no cobranza de la cuota social de los 300 socios y que solo han pagado un poco más del 20%, e informo que hay dirigentes que están aportando de su bolsillo a la economía del Club.

French

En el “Albinegro”, Marcelo Álvarez subrayo que no se cuenta con empleados administrativos, y eso les alivia bastante, en cuanto al mantenimiento son colaboradores, y hacen uso de un ahorro que tienen, a lo que suman la venta de un merchandising por parte de la empresa textil que les hace indumentaria, y han generado un ingreso económico, ahora realizaran otra venta, señalo.

Club Atlético 9 de Julio

Víctor Mafferetti expreso que “con mucho esfuerzo pudimos pagar sueldos del mes de marzo acudiendo a un fondo que tenía un importante destino, y dejamos otras obligaciones de lado, pero hoy es la prioridad nuestros empleados”, y coincidió en que “los clubes tenemos todos las mismas problemática, esperamos en que los cobradores puedan salir a hacer dicha labor. No se podrá sostener mucho más esto advirtió”, el presidente de la institución millonaria.

Aun así en Atlético 9 de Julio, al advertir que la cuarentena se estiraría más de la cuenta, en Comisión Directiva largaron una campaña para que los socios adhieran a un sistema de pago online, y el resultado es un 20% de la masa societaria, “es insuficiente para lo que debe afrontar nuestro Club”, señalo Víctor Mafferetti, que informo, “os sueldos de abril lo pudimos cumplir, pero hoy tenemos un pedido a “gritos” de que se atienda, en que nuestros cobradores puedan ser habilitados”, menciono.

De las reuniones Zoom, Mafferetti resaltó que la situación los acerco, les fortaleció la amistad y tiran del carro para el mismo lado.