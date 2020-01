Como es la propuesta de Kicillof sobre la Ley Impositiva que se tratara hoy en Diputados

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió este martes a la legislatura provincial un nuevo proyecto de ley impositiva. Ante la imposibilidad de tratarla en el Senado local, por el dominio opositor del quórum, el mandatario optó esta vez por ingresarlo por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo puede dar curso a la sesión.

Si bien el proyecto introduce varios cambios, el principal foco de conflicto con Juntos por el Cambio se mantiene: el tope del 75% en el impuesto inmobilario rural y urbano.

Pero para avanzar en la negociación, el gobernador anunció que se redujo el universo de los afectados. En una serie de tuits, Kicillof explicó que la nueva propuesta incluye una «reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto«.

«En el caso del inmobiliario rural, solamente 211 propietarios de campos de más de 2000 hectáreas tendrán un incremento del 75%, que en términos reales implica pagar un 12% más que el año anterior», defendió el gobernador.

En total, Kicillof enumeró 9 modificaciones:

1. Reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto;

2. Jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano;

3. Se reduce la alícuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnicas;

4. Se reducen las alícuotas a venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos;

5. Extensión de beneficios para pymes del sector agropecuario;

6. Exención del pago del impuesto automotor para transportes municipales;

7. Descentralización en los municipios del cobro de patentes modelos 2009;

8. Exención del pago de tasas e impuesto inmobiliario a asociaciones civiles (clubes de barrio, centros de jubilados, bomberos voluntarios); y

9. Techo al incremento del impuesto automotor (patentes) que no podrá ser mayor a la inflación de 2019 (50%), ya que por la devaluación de 2019 el valor de los vehículos creció desmesuradamente.

«Esperamos que la oposición actúe con la responsabilidad que las y los bonaerenses necesitan: sin desfinanciar a la Provincia y sin beneficiar, exclusivamente, a los sectores más privilegiados», sostuvo el gobernador a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, desde el Ejecutivo advirtieron nuevamente que se quedaron sin «interlocutores» en la oposición para avanzar en la negociación. Kicillof señaló que la propuesta tuvo «buena recepción» de los opositores que se retiraron de una reunión celebrada el lunes «prometiendo dar una respuesta que aún no recibimos».

Por su parte, el jefe de Gabinete Carlos Bianco, remarcó que “creemos que con estas incorporaciones es un proyecto superador al que estábamos trabajando, pero que no ha podido ser consensuado con la oposición, básicamente porque nuevamente nos hemos quedado sin interlocutores”.

Sobre este punto, el funcionario, hizo especial hincapié en “en el día de ayer por la tarde tuvimos una reunión con (el intendente de Lanús) Néstor Grindetti, (los senadores, Emiliano) Reparaz, (Andrés) De Leo, (Juan Pablo) Allan y (Santiago) Passaglia en donde nosotros les comentamos nuestra propuesta de Proyecto de Ley».

«Tomaron nota prolijamente, nos dijeron que era una propuesta a su entender superadora y viable, que debían seguir discutiendo internamente. Les solicitamos una respuesta para ese mismo día, a cualquier hora, ya que hoy a la mañana debíamos hacer los ajustes necesarios si tenían una contrapropuesta para el proyecto, y nos hicieron llegar mensajes de que no sería posible, porque Vidal recién llegaba hoy de su viaje. Desde hoy a las 9 de la mañana hicimos llamados pidiendo precisiones y todo el tiempo nos dijeron ‘en un rato contestamos’, repetimos que necesitábamos presentar como máximo a las 14 horas el proyecto de ley para que se pueda tratar en el día de mañana y no tuvimos respuesta”, relató Bianco a la prensa en Casa de Gobierno.

En relación al conflictivo punto del impuesto inmobiliario, el funcionario indicó que “se achicó el impacto del 75% en un millón 400 mil partidas menos, a las que le aplica el 55 en lugar del 75. Es una de las cuestiones que nos había solicitado la oposición, que nos pareció razonable aminorar el impacto sobre la clase media alta”.

«Nuevamente han fallado los interlocutores. Yo no sé si tienen un problema entre ellos que no se pueden poner de acuerdo. Porque varios de los interlocutores que hablaron con nosotros nos dijeron que era una propuesta superadora, estamos de acuerdo, tenemos que ver internamente, hay algún sector que todavía no acuerda con algunos puntos, pero el problema central es que no tuvimos respuesta a la propuesta, que es la misma que íbamos a hacer aquel jueves a la noche que nos quedamos esperando hasta la una y media de la mañana”, expresó.

Finalmente, y en relación a la situación de las negociaciones disparó “Ya está, se cayó. Porque la respuesta era hasta que se presentara el proyecto de Ley. Mañana se trata”. Y agregó sobre la posibilidad que la iniciativa sea modificada en el senado que “tienen la potestad de hacerlo. Esperamos que sean razonables y que se pongan a laburar, cosa que hoy no están haciendo.”

“Ahora se abre una etapa de debate legislativo. Nosotros intentamos desde hace 10 días llegar a un consenso respecto del Proyecto y no se pudo, pero no porque nosotros no quisiéramos dialogar”, sentenció el funcionario.