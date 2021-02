Cinthia Fernández anunció su decisión de entrar a la política

La vedette y panelista Cinthia Fernández anunció en el programa Los Ángeles de la mañana (El Trece) que decidió ingresar al mundo de la política como pre candidata a diputada por el partido Somos vida, el mismo que en Santa Fe le dio una banca a Amalia Granata en 2019.

“Recibí la propuesta hace cinco meses, pero me costó, me daba cosa porque no tengo una formación política pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a eso y no la tiene, yo me voy a preparar”, dijo la joven, quien apuntó que le gustaría dedicarse a temas de familia, principalmente adopciones, y dijo que un amigo la va a asesorar.

“Hay que dejar de lado los prejuicios, siempre fui una mujer de opiniones fuertes y me parece que eso puede ser muy positivo”, remarcó. (DIB) ACR