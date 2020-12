Cine a la gorra: realizó su primera película sin fondos y con ayuda familiar y de los vecinos

Un joven cineasta dirigió y filmó su opera prima en la Comarca Viedma-Carmen de Patagones, con la colaboración de los vecinos y del municipio, además del trabajo ad honorem de los 13 integrantes del equipo técnico que viajó hasta la ciudad maragata para iniciar el rodaje de la obra que será difundida online desde hoy al 10 de diciembre en el Festival de Terror y Fantasía «Buenos Aires Rojo Sangre».

«La Hermosa Fantasía del Propósito Final» fue escrita y dirigida por Iván Preuss y tuvo una posproducción que atravesó la pandemia por Covid-19, se inició en enero de 2019 y culminó el último 3 de noviembre.

«Fue un proceso muy largo, fueron dos años de realización, se tardó mucho porque no contábamos con fondos para cubrir gastos, todo fue ad honorem, la gente hacía lo que podía y cuando podía», explicó el joven de 25 años.

Para el director de Carmen de Patagones, la tardanza fue positiva, «porque se mezcló con otro proyecto y se logró una retroalimentación de ambas cosas», indicó.

Preuss contó a Télam su inicio en el cine y cómo nació la obra fílmica que cuenta una historia de lo que se denomina como «realismo mágico».

«Desde chico tuve una cámara cerca, porque mi papá es fotógrafo; traté de serlo en mi adolescencia, pero me di cuenta de que la foto fija no era suficiente, no podía lograr la emoción que yo necesitaba, por eso me acerqué a la imagen en movimiento», señaló.