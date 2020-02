Cierre de Listas en la CEyS: Se presentaron Lista Verde y el Frente Lista Celeste/Azul.

A las 14hs de este jueves 13 cerro la presentación de listas de Delegados de la CEyS Mariano Moreno que el próximo 15 de marzo tendrá sus elecciones en sus cuatro distritos, incluido El Provincial, Patricios, Dennhey y Naon, para lo cual solo se presentaron las Lista Verde (actual gobierno en el Consejo de Administración), en la jornada de ayer miércoles; y hoy minutos antes de las 14hs. , Frente lista Celeste / Azul, que si bien no deja de ser sorpresivo, ya hay antecedentes de frentes conformados, sin embargo el detalle esta en que cuenta con una clara inclusión de hombres y mujeres provenientes de la política y el gremialismo que se suman a quienes ya vienen trabajando en el cooperativismo.

En cuanto a las listas, una fuente de la Cooperativa Mariano Moreno recordó a El Regional Digital que una vez presentada las listas, la Junta Electoral tiene unos días para revisar las listas y si hay algún error presentárselo al apoderado de la lista para enmendarlo, y luego si se oficializan las listas con sus 152 Delegados de cada una, explico.

Sin embargo el dato no menor que la conformación del Frente lista Celeste/Azul además de incorporar a Omar Malondra, Carmen Castagnino, Alfredo Poggi, quienes fueron puestos en el banquillo judicial, la nueva alianza incorpora a hombres de la Unidad Básica Juan Domingo Perón como el ex Concejal Alberto Capriroli y el ex presidente del Partido Justicialista de 9 de Julio, José Luis Galeano.

En tanto que por la lista Celeste se suman el ex intendente Walter Battistella, el ex concejal Eduardo Moscato y el Secretario seccional de Camioneros, Hernán Sánchez, según detallo una fuente de dicho Frente cooperativista a El Regional Digital.