CEPRIL no inicia un buen 2021

Integrantes de Comisión Directiva del Centro Privado de Rehabilitación del Lisiado (CEPRIL) brindaron el pasado miércoles una conferencia de prensa, la que tuvo como finalidad exponer, a la comunidad, la compleja situación que se encuentra atravesando la entidad en el contexto sanitario imperante.

En efecto, ante el desarrollo de la pandemia de coronavirus, CEPRIL se vio afectado en su labor asistencial; puesto que debió suspender temporalmente la atención de paciente desde marzo. Hasta el presente, no ha podido retomar la tarea y, desde luego, no existe una fecha determinada que puedan estimarla posible para reiniciarla.A ello se suma otro infortunio. Durante varios meses no pudo efectuarse el cobro del estacionamiento medido y, ahora, con la ampliación del mismo, tardará un tiempo hasta que puedan recibirse nuevos ingresos, subrayó su presidente Ernesto Tarulli.

«Hoy CEPRIL se encuentra cerrado desde marzo y con el ATP del gobierno se pudo afirmar tar sueldos», explicó Tarulli.

En otro orden explico que cuando se retomó el cobro del estacionamiento, con la recaudación se pudieron ir acomodando los sueldos del personal.

“Nos estamos viendo en una encrucijada bastante importante, porque la recaudación por el estacionamiento ha tenido una merma muy considerable. Por ese motivo, apelamos a que los vecinos de la comunidad puedan contribuir con un aporte económico”, pidió.

Por su parte, Guillermo Garabano, aclaró que “no es posible establecer una fecha de apertura de CEPRIL frente a la pandemia; porque aquí se brinda atención a pacientes de riesgo”.

DONDE COLABORAR

Finalmente desde CEPRIL dieron a conocer numeros de contacto para responder a este llamado de solidaridad hacia la comunidad:

* Ernesto Tarulli: 15-485063 y 521106.

* Gustavo Nanni: 15-447438 y 523188.

* Guillermo Garabano: 02345-15-650458.

* Alicia Hernández: 15-417532.

* Julio Pino: 15-525374 y 612971.

* Rubén Urbina: 523062.

EVITAR EL CIERRE

Los miembros de la Junta directiva de CEPRIL pusieron énfasis en la importancia de sostener la obra de esta entidad a lo largo del tiempo. Y, de la misma forma, aclararon que la ayuda que piden es para paliar, transitoriamente, esta difícil situación.

“Nos preocupa la situación actual de CEPRIL, una institución que fue fundada durante una pandemia, la de poliomielitis. No quisiéramos que otra pandemia, la de COVID, obligue a cerrarla”, concluyó Tarulli.