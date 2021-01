Autoconvocados tomarán fotos de las cartas de porte»para saber quien es quien»

Antes de saber qué haría el gobierno con las exportaciones de maíz, las asambleas de productores ya habían decidido que al cese de comercialización no se suspendería. Incluso el sábado en Armstrong de decició mantener acampes al costado de las rutas y un control de cargas, actividad que hoy confirmó un referente del sur santafesino que comprenderá revisar documentación como carta de porte o CTG (Código de Trazabilidad de Granos) «para saber quién es quién, qué cooperativas entregan».

Así lo indicó Dieter von Pannwitz, autoconvocado de la asamblea del cruce de las rutas A012 y 34. Lo dijo al explicar la metodología mediante la cual implementarán el control de cargas. «Consiste en sacar fotos y a través del CTG (Código de Trazabilidad de Granos) saber quienes han cargado; o una foto a la carta de porte, entonces sabemos quién es quién, qué cooperativas entregan, para saber dónde estamos parados», detalló. Además descartó que se realicen cortes de ruta «porque nunca lo tuvimos en cuenta». Pero sí «demostrar que los productores estamos al costado de la ruta».

La decisión del gobierno de anunciar, en los primeros minutos de hoy, en simultáneo al inicio del cese de comercialización de granos, la apertura parcial de las exportaciones de 30.000 toneladas diarias no fue suficiente para cambiar el rumbo de la protesta. En realidad causó el efecto contrario. Es «una tomada de pelo» o «una mojada de oreja», dijo von Pannwitz, tanto hacia la Mesa de Enlace como a todos los productores por igual. Criticó con fuerza el hecho de que la decisión se comunique «a los tres minutos de pasada la medianoche», lo que consideró una burla «cuando ellos (el gobierno) tenían decidido lo que iban a hacer desde el día jueves».

El sábado, en la asamblea de Armstrong, los asistentes aprobaron varias medidas. Apoyar el paro dispuesto por la Mesa de Enlace; no suspenderlo aún con una marcha atrás del gobierno; proponer una baja de impuestos a los alimentos; buscar formas «innovadoras» de protesta; y, sobre todo, «estar en alerta y movilización al costado de las rutas, sin cortes desde el día lunes con acampe y control de carga».

Sobre el último punto von Pannwitz consideró que la línea de acción será adoptada por todas la asambleas. «Porque esto del maíz es solamente la gota que colmó el vaso; hace un año que venimos cachetada tras cachetada con medidas del gobierno contra el sector productivo». Y sobre el reparto de cupos, sin el cual no podría implementarse este permiso diario de exportar 30.000 toneladas de maíz, «no llega a completar un barco», consideró: «vuelven a las políticas de la época de Moreno».

El autoconvocado remarcó que han elevado propuestas para «que el Estado inclusive recaude más». Pero las autoridades insisten en recetas que la historia demostró ineficaces y perjudiciales, obteniendo el resultado inverso al pretendido. «En el caso del maíz, hay una incertidumbre total; este año ya está lanzado, pero la próxima campaña mucha gente va a pensar si siembra o no; cuando las reglas no son claras nosotros estamos enterrando alrededor de 600 U$S por hectáreas y no podemos tener incertidumbre; eso va derivar en menos superficie sembrada, menor volumen de producción y menos ingresos para el Estado».

Tras señalar que las 10 millones de toneladas de stock a diciembre es 109% superior a la media de los últimos 5 años, «o sea que no había el más mínimo problema de abastecimiento de mercadería», el dirigente autoconvocado sostuvo que la movida oficial «es una burda mentira, son los relatos que instala el gobierno para sus políticas populistas».

Por este motivo, agregó, apuntaron a «desenmascarar» las políticas del gobierno. «Como es el pedido de quita de todos los impuestos a los alimentos». Y agregó que «es muy fácil ser solidario con el bolsillo ajeno, hay que serlo con el propio». El mensaje no necesita traducción: «que el Estado haga el ajuste que debe hacer en la política, que deje de despilfarrar los miles de millones de pesos que está despilfarrando en agujeros negros en los que no se sabe a donde va el dinero; de esa forma no va a tener ningún inconveniente en quitar impuestos a los alimentos para beneficiar a la mesa de los argentinos».

Sobre las medidas «innovadoras», dijo que buscarán adaptarse a los nuevo tiempos para no afectar a los ciudadanos «pero sí que le haga poner las barbas en remojo al gobierno y que vean la situación que estamos viviendo y hay que buscarle una solución».

Fuente: EL Litoral de Santa Fe