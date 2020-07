Ante el nuevo caso de covid-19: Siete personas han sido aisladas, y 9 de Julio por ahora sigue en Fase 5

Tras conocerse un nuevo caso de covid-19 en 9 de Julio, el quinto desde que se inicio esta pandemia, la Secretaria de Salud de 9 de Julio, Dra. Lucia Pirotta, también integrante del Comité de Crisis en salud del distrito informo a El Regional Digital, que el estado de salud del hombre que se contagio de covid, se encuentra en buen estado de salud, en aislamiento y seguimiento médico vía teléfono.

Sobre el contagio, Pirotta explico que el hombre, al viajar a una zona endémica por su trabajo, ya que es de las personas esenciales en esta pandemia, al sentir síntomas, rápidamente se dispuso ante el sistema de salud de 9 de Julio quien le realizo el hisopado, explico al Portal de noticias.

En cuanto a su ámbito de trabajo para cerrar un posible foco, se dialogo con el hombre donde reporto los contactos que tuvo tanto horas antes de llegar a la ciudad y posterior a su arribo, por lo que hay solo siete personas en aislamiento, su familia, compuesta por tres personas y otras cuatro más que están en aislamiento por 14 días, informo y agrego que las cosas se han hecho bien, aunque aún queda dialogar con algunas personas para saber si tienen que hacer algún aislamiento y destaco la responsabilidad de la persona en cómo se condujo teniendo el menor contacto posible, sostuvo Lucia Pirotta.

La facultativa pidió ser responsable de su “metro cuadrado” y no salir a juzgar a la persona, el no salió para traer el virus a propósito e insistió en no estigmatizarla, e insistió en el uso de tapaboca y distanciamiento.

Fase 5

En otro orden ante la consulta a la Asesoría Legal y Técnica de la Municipalidad de 9 de Julio, sobre cómo queda 9 de Julio, el Dr. Juan Luis Buonano informo a El Regional Digital que se sigue en Fase 5, ya que no es un caso autóctono, además la decisión de fase lo decide la provincia, subrayo.

Análisis de hisopados: en 9 de Julio se reciben bien

También la Dra. Pirotta informo sobre el tiempo de respuesta en los análisis de hisopado, que se envían a Junin, sigue siendo en tiempo y forma de 48hs. tal como desde el mismo momento que se comenzó a enviar.